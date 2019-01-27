Бейонсе оголила пишні груди в пікантній міні-сукні: фото

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Бейонсе оголила груди в пікантній міні-сукні
Бейонсе оголила груди в пікантній міні-сукні / Instagram / @beyonce

Популярна співачка Бейонсе продовжує вражати своїх прихильників. Зірка опублікувала в Instagram грайливі фото, засвітивши оголені груди.

37-річна Бейонсе – не з тих жінок, хто боїться приміряти яскраві чи незвичні вбрання. Щоразу артистка виходить на сцену в ефектних сукнях та боді, приголомшуючи своїх прихильників апетитними формами. Та і в буденному житті поп-діва полюбляє одягати яскраві look. 

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У понеділок, 28 січня, Бейонсе вкотре проекспериментувала з вбранням. Зірка взяла участь в імпровізованій фотосесії, примірявши одяг від бренду Maria Escote. Однак вбрання вона вирішила дещо змінити. Зокрема, піджак з перлинками Бейонсе перетворила на пікантну міні-сукню. Артистка відмовилась від білизни, що додало пікантності її образу. 

Свій look співачка вирішила доповнити ботфортами такого ж кольору, як і одяг. Сумочка від Chanel, розпущене хвилясте волосся та макіяж з акцентом на очі завершили образ Бейонсе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

Варто зазначити, що зірка зробила кілька фото зблизька, засвітивши оголені пишні груди. Такі знімки викликали шквал компліментів у мережі. "Богиня", "Ти прекрасна", "Божественна", "Як завжди, неперевершена", – не стримували свого захвату підписники блогу Бейонсе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 

Теги: LifeStyle Музика Бейонсе
Джерело: 24 Канал
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