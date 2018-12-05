Бейонсе, Опра Уінфрі, Серена Вільямс та інші зірки увійшли в рейтинг найвпливовіших жінок світу

122 Читать новость на русском
Бейонсе, Тейлор Свіфт та Опра Уінфрі у рейтингу Forbes
Бейонсе, Тейлор Свіфт та Опра Уінфрі у рейтингу Forbes / Фото з соцмереж

Всесвітньо відома ведуча Опра Уінфрі, співачки Бейонсе і Тейлор Свіфт, тенісистка Серена Вільямс та актриса Пріянка Чопра увійшли в рейтинг топ-100 найвпливовіших жінок світу.

Про це повідомляють на сайті іменитого видання Forbes.

4 грудня стало відомо, що перше місце в престижному рейтингу очолила канцлер Німеччини Ангела Меркель. У першій трійці лідерів також опинились глава уряду Великої Британії Тереза Мей та очільниця МВФ Крістін Лагард.

Читайте також: Forbes оприлюднив рейтинг найвпливовіших жінок світу

У сотні найвпливовіших жінок також опинились світові зірки, яких експерти видання вважали віднести у список. Так, 64-річна американська ведуча Опра Уінфрі зайняла 20 сходинку в рейтингу. Жінка неодноразово відзначалась своїми промовистими зверненнями до аудиторії, а також навіть підігрівала чутки про намір балатування в президенти США.

Опра Уінфрі
Опра Уінфрі увійшла в рейтинг Forbes / Getty Images

"Екватор" сотні найвпливовіших перетнула (тобто 50 місце) 37-річна американська виконавиця Бейонсе, яка відзначається своїми феміністичними поглядами. Ще одна зірка, яка знайшла своє почесне місце серед провідних політиків-жінок та бізнесменок, стала Тейлор Свіфт. 28-річна американка зайняла 68 позицію, оскільки часто створює композиції з потужним посилом для громадськості, які потім ще довго обговорюють у шоу-бізнесі.

У рейтингу видання Forbes також знайшлось місце ще двом зіркам. Однією з них стала легендарна 37-річна американська тенісистка Серена Вільямс, яка часто веде політику щодо прав жінок, завдяки чому зайняла почесне 79 місце в рейтингу. І однією з останніх в списку стала індійська актриса Пріянка Чопра, яка опинилась на 94 сходинці рейтингу.

Теги: LifeStyle Рейтинги Forbes Спорт Опра Уінфрі Бейонсе
Джерело: Lifestyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
У Варшаву на каву: у скільки обійдеться бюджетна подорож літаком в Європу
сьогодні 18:00 У Варшаву на каву: у скільки обійдеться бюджетна подорож літаком в Європу
1067
Торт "П'яна вишня" – рецепт домашньої випічки
сьогодні 15:48 Торт "П'яна вишня" – рецепт домашньої випічки
Богданна Рибак 1003
Новий рік 2019: у чому зустрічати рік Жовтої Земляної Свині
сьогодні 15:00 Новий рік 2019: у чому зустрічати рік Жовтої Земляної Свині
6603
День святого Миколая: найцікавіші традиції в Україні та світі
сьогодні 13:10 День святого Миколая: найцікавіші традиції в Україні та світі
Юлія Девда 15104
Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
4 грудня 14:02 Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
Олена Левчук 4412
Введення у храм Пресвятої Богородиці: прикмети та що не можна робити в цей день
3 грудня 21:02 Введення у храм Пресвятої Богородиці: прикмети та що не можна робити в цей день
10187
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук