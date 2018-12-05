Бейонсе, Опра Уінфрі, Серена Вільямс та інші зірки увійшли в рейтинг найвпливовіших жінок світу

Всесвітньо відома ведуча Опра Уінфрі, співачки Бейонсе і Тейлор Свіфт, тенісистка Серена Вільямс та актриса Пріянка Чопра увійшли в рейтинг топ-100 найвпливовіших жінок світу.

Про це повідомляють на сайті іменитого видання Forbes.

4 грудня стало відомо, що перше місце в престижному рейтингу очолила канцлер Німеччини Ангела Меркель. У першій трійці лідерів також опинились глава уряду Великої Британії Тереза Мей та очільниця МВФ Крістін Лагард.

Читайте також: Forbes оприлюднив рейтинг найвпливовіших жінок світу

У сотні найвпливовіших жінок також опинились світові зірки, яких експерти видання вважали віднести у список. Так, 64-річна американська ведуча Опра Уінфрі зайняла 20 сходинку в рейтингу. Жінка неодноразово відзначалась своїми промовистими зверненнями до аудиторії, а також навіть підігрівала чутки про намір балатування в президенти США.



Опра Уінфрі увійшла в рейтинг Forbes / Getty Images

"Екватор" сотні найвпливовіших перетнула (тобто 50 місце) 37-річна американська виконавиця Бейонсе, яка відзначається своїми феміністичними поглядами. Ще одна зірка, яка знайшла своє почесне місце серед провідних політиків-жінок та бізнесменок, стала Тейлор Свіфт. 28-річна американка зайняла 68 позицію, оскільки часто створює композиції з потужним посилом для громадськості, які потім ще довго обговорюють у шоу-бізнесі.

У рейтингу видання Forbes також знайшлось місце ще двом зіркам. Однією з них стала легендарна 37-річна американська тенісистка Серена Вільямс, яка часто веде політику щодо прав жінок, завдяки чому зайняла почесне 79 місце в рейтингу. І однією з останніх в списку стала індійська актриса Пріянка Чопра, яка опинилась на 94 сходинці рейтингу.