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Бейонсе підкреслила пишні форми леопардовою мінісукнею: фото

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Бейонсе приміряла "хижу" сукню / Instagram / @beyonce

Американська поп-діва Бейонсе повернулась у мережу. Після своєрідної паузи на інстаграм-сторінці вона активно публікує нові кадри з приватного життя, демонструючи новинки свого гардеробу. Днями Бейонсе показала чергові світлини, які вразили її прихильників.

Напередодні різдвяно-новорічних свят артистка здійснила кілька публічних виходів, які залюбки висвітлила у мережі. Закриті вечірки, виступи та дні народження друзів – Бейонсе більше не має наміру пропускати світських зустрічей. 

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23 грудня вона показала чергові знімки, зроблені перед виходом з її розкішного маєтку в Лос-Анджелесі. Автором фотосесії, ймовірно, був її чоловік Jay-Z. Перед камерою Бейонсе залюбки хизувалась своїми пишними формами, позуючи у приталеній мінісукні з баскою. Дещо провокативне леопардове вбрання можна сміливо назвати трендовим, адже плаття з анімалістичним принтом – своєрідний must have кожної модниці. 

Ефектний образ Бейонсе вирішила доповнити туфлями на підборах з гострим носком та аксесуарами. Зокрема, поп-діва приміряла рукавички, підібрані в тон сукні, смарагдові сережки, окуляри з білою оправою і клатч. Щодо зачіски, то цього разу зірка вирішила заплести своє розкішне волосся в афрокосички. Виглядала Бейонсе неперевершено, що зазначили всі підписники її блогу. 

Бейонсе у стильному образі
Бейонсе у стильному образі / Instagram / @beyonce

Ефектна Бейонсе
Ефектна Бейонсе / Instagram / @beyonce

Фотосесія поп-співачки Бейонсе
Фотосесія поп-співачки Бейонсе / Instagram / @beyonce

Бейонсе
Бейонсе / Instagram / @beyonce

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Стиль і мода Бейонсе
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