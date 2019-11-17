Бейонсе похизувалась пишними формами у сексуальній сукні: фото

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Бейонсе засвіітила пишні форми у приталеній сукні / Instagram / @beyonce

Американська поп-діва Бейонсе вкотре розбурхала мережу серією сексуальних фото. Цього разу знаменита артистка приміряла приталену сукню, в якій продемонструвала свої апетитні форми.

У пікантному вбранні Бейонсе відвідала голлівудський готель Seminole Hard Rock Hotel & Casino. Це перший у світі заклад, побудований у формі гітари. Саме там 16 листопада Jay-Z провів гала-вечір свого благодійного фонду. Однак не репер привернув увагу всіх ЗМІ та учасників заходу. Зіркою вечора стала його розкішна дружина Бейонсе. 

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До гостей гала-вечора вона вийшла у приголомшливій сукні із блискучими паєтками. Вбрання Бейонсе мало корсетний крій, який ефектно підкреслив її пишні форми. Окрім цього, пікантністю відзначилась і зона декольте, яка привертала увагу спокусливим вирізом та відсутністю спідньої білизни у зірки. І хоч сукня Бейонсе була нюдового кольору, вона зуміла затьмарити всіх інших модниць. 

Не менш ефектними були й аксесуари, які артистка підібрала до вбрання. Бейонсе красувалась із клатчем, який виглядав як стос доларових купюр. Сумочка виблискувала кристалами Swarovski, підкреслюючи статус поп-діви. Хвилясте волосся та макіяж з акцентом на очі завершили спекотний образ Бейонсе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

Це не вперше Бейонсе обирає приталені блискучі сукні. Нещодавно знаменита співачка показала фото, на яких вона хизувалась розкішною фігурою у жовтому вбранні. Знімки викликали чималий ажіотаж та захват у підписників блогу Бейонсу, кількість яких перевищує 134 мільйони. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Бейонсе
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