Бейонсе похизувалася пишним бюстом та ніжками у розкішній сукні від Balmain

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Бейонсе
Бейонсе / Instagram / @beyonce

Популярна американська співачка Бейонсе прийшла на церемонію нагородження GLAAD Media Awards у розкішній і водночас сексуальній сукні. Для світського заходу 37-річна виконавиця обрала вбрання від Balmain.

Нещодавно Бейонсе опублікувала перші знімки з нагородою, на яких вона постала у піджаку на голе тіло. А після цього співачка та її чоловік Jay-Z влаштували собі ще одну фотосесію з другого офіційного виходу. На них 37-річна виконавиця R&B та поп-музики постала в не менш сексуальному образі.

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Бейонсе прийшла на церемонію в елегантній сукні від Balmain. Особливість вбрання була в тому, що воно складалося з білого боді та розкішної накидки з масивним бантом. Завдяки розрізу від стегна співачка похизувалася своїми ніжками, а глибоке декольте спідньої частини вбрання дозволило їй продемонструвати пишний бюст.

На голові співачки красувався великий крислатий капелюх незвичної форми. Її елеганто-сексуальний образ доповнили срібні босоніжки з тонкими смужками та масивні сережки.

Бейонсе
Бейонсе / Instagram / @beyonce

Бейонсе та її чоловік
Бейонсе та Jay-Z / Instagram / @beyonce

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Теги: LifeStyle Бейонсе Новини LifeStyle Еротика
Джерело: LifeStyle 24
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