Бейонсе похизувалася величезною кількістю спортивного взуття: неймовірні фото

Знаменита американська співачка Бейонсе завжди вражає розкішними сукнями, в яких виходить на сцену. Однак після численних концертів, які вона відбуває на підборах, співачка віддає перевагу комфортному одягу та взуттю. Про це свідчить її нове фото в соціальній мережі.

Про розкішність та ефектність вбрань Бейонсе знає кожен її шанувальник. До прикладу, під час кількагодинного концерту на Global Citizen Festival, що проходив у грудні 2018 року, вона змінила мінімум три сукні, які доповнювала високими підборами. Однак у звичайному житті співачка віддає перевагу взуттю "на низькому ходу".

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Про це свідчить її нове фото на сторінці в Instagram. На фото американка позує у червоному боді від Adidas поруч з десятками пар кросівок різноманітних кольорів. Оскільки на світських заходах Бейонсе ніколи не з'являється у кросівках, відповідно вона обирає такий стиль взуття для тих місць, до яких не мають доступу камери папараці.

Однак цілком ймовірно, що фото нагадує про співпрацю Бейонсе зі спортивним брендом. Адже нещодавно стало відомо, вони випустять нову колаборацію, а саме – лінію одягу для нової колекції співачки.



Бейонсе / Instagram / @beyonce



Бейонсе / Instagram / @beyonce