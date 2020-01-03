Бейонсе показала, яким для неї став 2019 рік: найбільші успіхи зірки в одному відео

Знаменита американська виконавиця підбила підсумки минулого року та продемонструвала, з якими досягненнями крокує у нове десятиліття. Знакові моменти 2019 року Бейонсе зібрала у короткий ролик, яким поділилася у новорічну ніч на особистій сторінці в інстаграмі.

Одна з найуспішніших виконавиць сучасності підсумувала особисті досягнення минулого року. Він видався для неї справді плідним, що доводить численна кількість нагород та звань, які стали свідченням її приголомшливого успіху.

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На ексклюзивних кадрах, які були оприлюднені вперше, володарка Греммі постала разом зі своїм чоловіком репером-мільярдером Jay-Z та трьома дітьми. На відео з'явилися також віддані подруги Бейонсе Мішель Обама та Сандра О, які підтримували зірку та щиро раділи її творчим злетам.

Проте незважаючи на престижні нагорди, навіть на піці кар'єри співачка головну роль у своєму житті віддає не творчості, а родині. Про це красномовно свідчить кількість смейних кадрів у короткому ролику.

Знаково, що ще одним важливим моментом 2019 року Бейонсе вважає знайомство із герцогомом та герцогинею Сассекськими. У липні Гаррі і Меган завітали на лондонську прем'єру фільму "Король Лев", саундтреком і озвучкою якого займалася співачка.