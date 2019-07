Бейонсе презентувала зворушливий кліп, в якому знялась її донька: відео

Поп-діва Бейонсе приголомшила своїх прихильників новою відеороботою на пісню "Spirit". Пісня стала саундтреком до популярного фільму "Король Лев", який тільки вийшов у прокат, а в ефектному кліпі знялась її старша донька Блю Айві.

Днями у світі відбулась одна з найочікуваніших кінопрем'єр року – презентація фільму "Король Лев". Після перших днів прокату Бейонсе вирішила ще більше підігріти цікавість кіноманів до новинки, опублікувавши приголомшливий саундтрек із назвою "Spirit". У новому кліпі Бейонсе ефектно поєднала власні кадри, зняті з танцювальним балетом, і уривки з фільму "Король Лев".

Читайте також: Обійми з Меган Маркл і дві золотисті сукні: чим запам'ятався вихід Бейонсе у Лондоні

Що відомо про фільм "Король Лев"?

Режисером фільму "Король Лев" став талановитий Джон Фавро. Вперше знамениту історію студія Disney екранізувала у 1994 році. Приголомшливий успіх мультфільму надихнув авторів проекту перезняти її, залучивши сучасні технології. Відтак творці фільму "Король Лев" створили спецефекети завдяки CGI-графіці з "живими" кадрами.

Та більшу увагу прихильників привернуло те, що артистка зняла у ролику свою 7-річну доньку Блю Айві. Дівчинка символічно з'явилась у ролику, адже у фільмі Disney розкрите питання сімейних стосунків.

У новому кліпі Бейонсе постала посеред пустелі у приголомшливих сукнях синього, салатового та малинового кольорів. Поп-діва ефектно станцювала на фоні Гранд-Каньйону та водоспаду в Аризоні. Неймовірні пейзажі доповнили ідею самого кліпу, про що Бейонсе розповіла The Oprah Magazine.

Ідея відео полягає в тому, щоб показати, що Бог – художник, а природна краса не потребує художнього оформлення. Це краса кольору, краса традиції,

– розповіла Бейонсе.

Пісня "Spirit" стала частинкою особливої збірки співачки, яку вона записала спеціально для "Король Лев". В альбом увійшли 19 треків, деякі з яких прозвучали у фільмі.

"Цей саундтрек – любовне послання в Африку, і я хотіла переконатися, що ми змогли передати дух Африки, а не просто використовували деякі звуки або показали свою інтерпретацію. Я хотіла, щоб відео вийшло автентичним. Незвичайні звуки барабанів, пісні – це більше, ніж просто музика, тому що кожна пісня розповідає історію фільму", – додала Бейонсе.

Атмосферний кліп Бейонсе на пісню "Spirit": дивіться відео саундтреку до фільму "Король Лев"

Бейонсе – "Spirit": текст нової пісні

Uishi kwa muda mrefu mfalme

(Uishi kwa, uishi kwa)

Uishi kwa muda mrefu mfalme

(Uishi kwa, uishi kwa)

Yeah, yeah, and the wind is talkin'

Yeah, yeah, for the very first time

With a melody that pulls you towards it

Paintin' pictures of paradise

Sayin' rise up

To the light in the sky, yeah

Watch the light lift your heart up

Burn your flame through the night

Woah, spirit

Watch the heavens open, yeah

Spirit, can you hear it callin'? (Callin')



Yeah

Yeah, yeah, and the water's crashin'

Trying to keep your head up high

While you're trembling, that's when the magic happens

And the stars gather by, by your side



Sayin' rise up

To the light in the sky, yeah

Let the light lift your heart up

Burn your flame through the night

Yeah, spirit

Watch the heavens open, yeah

Spirit, can…

Бейонсе – "Spirit": переклад нової пісні

Хай живе король

(Хай живе, хай живе)



Так, так, і вітер заговорив

Так, так, це вперше

Заговорив мелодією, яка притягує тебе до цього,

Малюючи картини раю

Вітер каже: "Встань

і глянь на світло в небі

Дивись, як це світло надихає твоє серце

Запали своїм вогнем ніч".

Так, так, а хвилі б'ються,

Щоб ти тримав голову над водою

Та коли ти тремтиш, відбувається чудо

І зірки збираються навколо тебе.

Встань

і глянь на світло в небі

Дивись, як це світло надихає твоє серце

Запали своїм вогнем ніч.