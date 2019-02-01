Бейонсе приголомшила мережу яскравим вбранням з чоловічої колекції: фотофакт

Американська поп-діва не припиняє вражати мережу стильними знімками. Бейонсе показала результати імпровізованої фотосесії у вбранні з чоловічої колекції.

Співачка Бейонсе у вільний час полюбляє хизуватись у мережі яскравими кадрами. Артистка щоразу приміряє новинки свого гардеробу, демонструючи модні тенденції у своєму блозі.

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Днями Бейонсе опублікувала серію яскравих фото у костюмі. Вбрання складалось зі штанів та сорочки вільного крою, які розробили дизайнери Dries van Noten. Мабуть, таким чином Бейонсе хотіла показати ностальгію за пляжним відпочинком, адже принт на її одязі нагадує захід сонця на узбережжі.

Свій образ артистка доповнила туфлями з геометричним декором від Jacquemus. Брендова сумка зеленого кольору від Marni та стильні окуляри завершили look Бейонсе.