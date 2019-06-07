Бейонсе приревнувала чоловіка до іншої жінки: кумедне відео

Співачка Бейонсе разом з чоловіком Jay-Z, який став першим репером-мільярдером за версією Forbes, відвідали баскетбольний матч і "Голден Стейт Ворріорз" і "Торонто Репторс" в Окленді, Каліфорнія. Коло знаменитої американської артистки сиділа незнайомка, що заговорила з репером. Ревнива реакція Бейонсе швидко перетворилася у мем в соціальних мережах.

Так, поруч із зірковим подружжям сиділа дружина власника "Голден Стейт Ворріорз" Ніколь Каррен, яка спробувала порозмовляти з репером Jay-Z.

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Бейонсе, яка перед цим усміхалася, відразу зробила серйозним вираз обличчя і подивилася на жінку і чоловіка. Після їхньої розмови співачка показала, що нібито змінює позу і штовхнула брюнетку.

Дивіться відео: Бейонсе приревнувала чоловіка Jay-Z

Jay-Z and Beyoncé are courtside for Game 3 pic.twitter.com/6mmJuN8Odn — ESPN (@espn) 6 червня 2019 р.

"Клянуся, Бейонсе виглядає так, немов вона збирається вчепитися в цю дівчину", – написав один з користувачів в Twitter.



Скріншот з Twitter

Для виходу на баскетбольний матч Бейонсе обрала нюдовий total look з босоніжками на високих підборах в тон. Монохромний образ зірка завершила сумкою м'ятного кольору.