Бейонсе приревнувала чоловіка до іншої жінки: кумедне відео

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Бейонсе на баскетбольному матчі
Бейонсе на баскетбольному матчі / www.gettyimages.com

Співачка Бейонсе разом з чоловіком Jay-Z, який став першим репером-мільярдером за версією Forbes, відвідали баскетбольний матч і "Голден Стейт Ворріорз" і "Торонто Репторс" в Окленді, Каліфорнія. Коло знаменитої американської артистки сиділа незнайомка, що заговорила з репером. Ревнива реакція Бейонсе швидко перетворилася у мем в соціальних мережах.

Так, поруч із зірковим подружжям сиділа дружина власника "Голден Стейт Ворріорз" Ніколь Каррен, яка спробувала порозмовляти з репером Jay-Z. 

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Бейонсе, яка перед цим усміхалася, відразу зробила серйозним вираз обличчя і подивилася на жінку і чоловіка. Після їхньої розмови співачка показала, що нібито змінює позу і штовхнула брюнетку.

Дивіться відео: Бейонсе приревнувала чоловіка Jay-Z

"Клянуся, Бейонсе виглядає так, немов вона збирається вчепитися в цю дівчину", – написав один з користувачів в Twitter.


Скріншот з Twitter

Для виходу на баскетбольний матч Бейонсе обрала нюдовий total look з босоніжками на високих підборах в тон. Монохромний образ зірка завершила сумкою м'ятного кольору.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Курйозні новини Бейонсе
Джерело: LifeStyle 24
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