Бейонсе разом з Adidas випустить лінію одягу для свого бренду

27 Читать новость на русском
Бейонсе
Бейонсе / Instagram/ @beyonce.jayz

Так вже склалося, що знамениті артисти з часом займаються не лише своєю творчою кар'єрою, але й намагаються розвиватися в інших напрямках. Так, співачка Бейонсе, яка декілька років тому створила власну лінію одну співпрацюватиме з одним з найпопулярніших спортивних брендів, аби перезапустити власну марку.

Чимало голлівудських зірок, співаків та знаменитостей з інших галузей намагаються розвиватися та створювати нові проекти. Так, одна з найпопулярніших співачок сучасності Бейонсе разом з Topshop у 2016 році заснувала бренд одягу, який назвала Ivy Park. Однак зірка вирішила, що йому потрібне нове дихання, тому незабаром шанувальники побачать її першу колаборацію із спортивною маркою Adidas.

Читайте також: Мама Бейонсе відверто розповіла, як ставиться до Меган Маркл

Про це представники бренду повідомили на офіційній сторінці Adidas в Instagram. Вони опублікували фото, таким чином проанонсувавши колаборацію із Бейонсе.

А сама співачка у свою чергу прокоментувала співпрацю, зізнавшись, що бренд Ivy Park стане брендом для наступного покоління.

Для мене це партнерство усього життя. Adidas робить великий внесок у розширення творчих кордонів. Ми поділяємо філософію, згідно з якою креатив, розвиток і відповідальність є центром бізнесу,
– прокоментувала Бейонсе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений adidas (@adidas)

blog_ava
Порошенко здав кров на вміст алкоголю та наркотиків: перші результати
сьогодні
7459
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Стиль і мода Бейонсе
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Швидко та натурально: рецепт домашнього майонезу
сьогодні 14:02 Швидко та натурально: рецепт домашнього майонезу
Богданна Рибак 150
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 4-6 квітня
4 квітня 18:29 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 4-6 квітня
275
Українська легенда за океаном: найкращі пісні Квітки Цісик
4 квітня 17:02 Українська легенда за океаном: найкращі пісні Квітки Цісик
9499
Рецепт домашнього сиру фета
4 квітня 12:55 Рецепт домашнього сиру фета
Богданна Рибак 358
Марина Порошенко чи Олена Зеленська: хто з майбутніх перших леді стильніша
3 квітня 13:00 Марина Порошенко чи Олена Зеленська: хто з майбутніх перших леді стильніша
Юлія Девда 8448
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук