Бейонсе разом з Adidas випустить лінію одягу для свого бренду

Так вже склалося, що знамениті артисти з часом займаються не лише своєю творчою кар'єрою, але й намагаються розвиватися в інших напрямках. Так, співачка Бейонсе, яка декілька років тому створила власну лінію одну співпрацюватиме з одним з найпопулярніших спортивних брендів, аби перезапустити власну марку.

Чимало голлівудських зірок, співаків та знаменитостей з інших галузей намагаються розвиватися та створювати нові проекти. Так, одна з найпопулярніших співачок сучасності Бейонсе разом з Topshop у 2016 році заснувала бренд одягу, який назвала Ivy Park. Однак зірка вирішила, що йому потрібне нове дихання, тому незабаром шанувальники побачать її першу колаборацію із спортивною маркою Adidas.

Читайте також: Мама Бейонсе відверто розповіла, як ставиться до Меган Маркл

Про це представники бренду повідомили на офіційній сторінці Adidas в Instagram. Вони опублікували фото, таким чином проанонсувавши колаборацію із Бейонсе.

А сама співачка у свою чергу прокоментувала співпрацю, зізнавшись, що бренд Ivy Park стане брендом для наступного покоління.

Для мене це партнерство усього життя. Adidas робить великий внесок у розширення творчих кордонів. Ми поділяємо філософію, згідно з якою креатив, розвиток і відповідальність є центром бізнесу,

– прокоментувала Бейонсе.