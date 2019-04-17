Спогади про Coachella: Бейонсе випустила альбом після анонсу фільму від Netflix

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Бейонсе
Бейонсе / Instagram/ @beyonce

Улюблениця мільйонів не припиняє тішити своїх шанувальників. Нещодавно в мережі з'явився трейлер до першого фільму про Бейонсе, а через деякий час співачка випустила новий альбом, який отримав однойменну назву з кінокартиною.

Перши й трейлер до фільму про Бейонсе розбурхав мережу у понеділок, 8 квітня. Саме тоді автори ідеї відкрили більше інтриг про кінокартину під назвою Homecoming by Beyonce ("Повернення додому: фільм про Бейонсе"), у якому буде показано найбільше моментів з її виступу на фестивалі Coachella-2018. А в середу, 17 квітня, Бейонсе представила новий альбом з такою ж самою назвою, як біографічна стрічка.

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У новій платівці Homecoming: The Live Album виконавиця представить живий запис з двогодинного концерту в Каліфорнії на музичній події у 2018 році. Загалом в альбомі міститься 40 композицій, серед яких присутні дуети з її чоловіком Jay-Z, а також з екс-учасницями гурту Destiny's Child.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 

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Теги: LifeStyle Музика Бейонсе
Джерело: LifeStyle 24
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