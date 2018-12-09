Бейонсе виступила на весіллі найбагатшої спадкоємиці Індії

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Бейонсе
Бейонсе / Instagram/ @beyonce

На вихідних 8-9 грудня в Індії відбулось розкішне весілля 27-річної дочки індійського бізнесмена та мільйонера Мукеша Амбані. Іша виходила заміж за 33-річного магната. Публіку на весіллі розважала співачка Бейонсе.

Розкішне гуляння з нагоди весілля дочки найбагатшого чоловіка Індії за версією Forbes відбувалось у місті Удайпур. Для гостей урочистого заходу виступала популярна співачка, яка виступає в стилі R&B, Бейонсе. Вона опублікувала знімки в сукні в індійському стилі на своїй сторінці в Instagram.

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Червоне вбрання, яке одягнула співачка, для неї спеціально розробляв Абу Яні Хосл. Цей будинок моди є одним з найстарших та найвідоміших брендів Індії. Саме його вбрання відноситься до класу "люкс", які одягають на весілля чи інші розкішні святкування. На голові та руках Бейонсе були національні індійські аксесуари, а у вухах масивні сережки.

Бейонсе
Вбрання Бейонсе від індійського дому моди / Instagram / @beyonce

Бейонсе
Співачка одягнула національні індійські прикраси / Instagram / @beyonce

Бейонсе поміняла три сценічні образи. Після вишуканої червоної сукні вона з’явилась перед гостями свята у блискучому комбінезоні та яскравому боді.

Бейонсе
Другий сценічний наряд Бейонсе / Instagram / @beyonce

Бейонсе
Останній вихід співачки на сцену для індійських гостей / Instagram / @beyonce

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 

Святкування весілля розпочалось у курортному готелі, а закінчилось у 27-поверховій резиденції в Мумбаї. До слова, в списку запрошених були колишній державний секретар США Гілларі Клінтон і Пріянка Чопра з Ніком Джонасом, які нещодавно відгуляли своє весілля.

Теги: LifeStyle Музика Мода Бейонсе Індія
Джерело: 24 канал
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