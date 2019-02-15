Бейонсе засвітила пишні груди в костюмі: гарячі фото

Американська поп-діва Бейонсе продовжує підкорювати мережу пікантними образами. Так, днями співачка опублікувала грайливі фото в сексапільному костюмі.

Останнім часом Бейонсе приголомшує прихильників яскравими та дещо відвертими знімками. Артистка демонструє стильні новинки свого гардеробу, в яких підкреслює пишні форми і струнку талію.

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Не менш спекотні й публічні виходи Бейонсе. Днями вона разом з чоловіком, репером Jay-Z, відвідала урочисте відкриття виставки Dreamweavers, що відбулось у галереї Беверлі-Хіллз. На світський захід Бейонсе вбрала штанний костюм із жакетом на голе тіло. У вбранні виднілись пишні груди співачки, які одразу ж привернули увагу всіх учасників події.

Свій стильний образ вона вирішила доповнити капелюшком, підібраним у тон вбрання. Босоніжки на підборах, макіяж з акцентом на очі та хвилясте волосся завершили ефектний look Бейонсе.

Чимало відвідувачів виставки пожартували, що сексапільний образ поп-діви затьмарив експонати Dreamweavers. Все тому, що з перших секунд перебування в галереї Бейонсе привернула всю увагу до себе. Та сама співачка, хоч і купалась у чималій увазі, однак не забула про мету свого походу: разом з Jay-Z вона ретельно розглядала виставку та ділилась своїми враженнями з репером.