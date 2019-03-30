Бейонсе засвітила пишний бюст у піджаку на голе тіло

Знаменита американська виконавиця R&B та поп-музики завжди відзначалася своїм відмінним стилем, адже про її розкішні сценічні вбрання знає весь світ. Однак нещодавно 37-річна Бейонсе вразила шанувальниів мінімальним, однак надзвичайно гарячим образом.

Піджаки-oversize вже стали давно трендом і певною мірою must have річчю у гардеробі кожної дівчини. Адже його можна поєднати зі штанами та білою сорочкою, створивши діловий стиль, або з гольфом, сформувавши буденний образ, або ж одягнути його на голе тіло, взути туфлі на підборах і підкорити оточуючих своєю сексуальністю.

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Останній look з чорним піджаком обрала сама Бейонсе. В такому вигляді співачка та її чоловік Jay-Z прийшли на церемонію нагородження GLAAD, яка днями пройшла у Лос-Анджелесі. Знімки зі світського заходу виконавиця опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Розкішна Бейонсе доповнила образ улюбленими аксесуарами, а саме ланцюжком на шиї та масивними сережками. Однак особливості її образу додали неординарні босоніжки. Взуття було декороване шифоновими бантами, один з яких прикрашав п’ятку взуття, а інший – носок.

Чоловік Бейонсе одягнув на світський захід білий піджак і сорочку, робавивши чорною краваткою-метеликом та темні штани.