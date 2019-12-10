Бейонсе знялася для обкладинки британського Elle: ефектні фото

Знаменита співачка Бейонсе стала героїнею нового випуску глянцевого британського журналу Elle, в інтерв'ю якому розповіла про догляд за собою, поєднання материнства з роботою та про те, яке питання від шанувальників вона ненавидить.

Пропонуємо переглянути найцікавіші питання з інтерв'ю британського видання з Бейонсе.

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Як виглядає ваш робочий процес? З чого ви починаєте? Звідки ви берете свої ідеї?

Бейонсе: Коли я розпочинаю нові проєкти, я збираю свою команду на молитву і перконуюся, що ми всі зрозуміли наміри та в чому полягає найглибший сенс. Я роблю все можливе, і я намагаюся підштовхнути всіх навколо мене робити те саме. Я зрештою віддаю все, що маю.



Бейонсе для Elle UK

Від чого у вас буває стрес?

Бейонсе: Я думаю, що для мене найбільш напруженим є балансування між роботою та життям. Я маю бути впевнена, що я є у житті моїх дітей – відправити Блу до школи, відвезти Румі і Сера на їхні заняття, мати час на побачення з чоловіком та бути присутньою вдома на вечері з родиною. Це все відбувається під час роботи над компанією. Жонглювати всіма цими ролями може бути стресом, але я думаю, що це життя будь-якої мами, що працює.

Як ви доглядаєте за собою?

Бейонсе: Більшість жінок, як правило, ігнорують симптоми і просто "усувають їх" і зосереджуються на тому, щоб піклуватися про всіх інших, а не за собою. Я вже не з тих людей. Після важкої вагітності мені знадобився рік, щоб зосередитися на здоров’ї. Я досліджувала інформацію про гомеопатичні ліки... Моя дієта важлива, і я часто роблю голковколювання, займаюся медитацією, візуалізацією та дихальними вправами.



​Бейонсе для Elle UK

Ви коли-небудь реагували на негативні коментарі про себе?

Бейонсе: Так, я людина. У моменти вразливості я намагаюсь нагадати собі, що я сильна.

Що ви робите зі своїм одягом після того, як вийшли у ньому у світ?

Бейонсе: Я думаю, що важливо мати базову основу, яку можна носити знову і знову. Універсальність – це велика частина лінії IVY PARK (лінія одягу Бейонсе) і те, що мене надихає. Ви можете створити свій власний стиль, експериментуючи з усіма цими фрагментами. Я також дарую свій особистий одяг великим благодійним організаціям, які підтримують жінок. І я зберігаю своє особливе вбрання для дочок.

Якого співака, живого чи мертвого, ви хотіли б запросити до себе додому і що б ви приготували?

Бейонсе: Я б запросила Еллу Фіцджеральд, Арету Франклін, Марвіна Гея, Стіві Вондера, Шаде Аду та багато інших. Ми б приготували устриці і піцу.

Яке питання ви найбільше не любите?

Бейонсе: "А ти вагітна?"



​Бейонсе для Elle UK