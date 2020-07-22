25-річна британська модель щоразу перевершує попередні зйомки екстримальною відвертістю. Цього разу Демі Роуз наважилася на гарячу фотосесію в прозорій сукні, під яку не одягла білизну. Пишні оголені сідниці знаменитість випнула на камеру, похизувавшись фантастичними формами.

Ледь не кожне нове фото Демі Роуз викликає шквал обговорення у мережі. Попри те, що фоловери зірки звикли бачити її у найпікантніших образах, модель завжди дивує зухвалою відвертістю. В інстаграм-профілі вона опублікувала кадр, на якому показала пишні сідниці без білизни просто на камеру.

Гаряче У рожевій мінісукні: Демі Роуз похизувалася пишними формами у сексуальному вбранні – фото

Спокуслива красуня відпочиває в Іспанії на узбережжі Середземного моря. Замість дивовижних пейзажів дівчина демонструє в мережі себе. Судячи з шаленої кількості лайків – майже пів мільйона менше ніж за добу, шанувальникам такі гарячі світлини подобаються значно більше.

Демі Роуз без білизни

На тлі скелястого берега Демі Роуз постала в прозорій мінісукні чорного кольору, під яку не одягла ані білизну, ані купальник. Знаменитість позувала впівоберта, тому величезні груди не опинилися в центрі уваги. Натомість модель випнула пишні сідниці на камеру, а сексапільні вигини її оголеного тіла виглядали надзвичайно еротично.

Навіть на пляжі Демі Роуз не забула про насичений макіяж з акцентом на очі та помадою персикового кольору, яка стала справжнім трендом цього літнього сезону. З аксесуарів на ній блискучі сережки-кільця та персні.



Демі Роуз у прозорій сукні без білизни / Фото Instagram / @demirose