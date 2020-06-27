Популярна українська виконавиця, учасниця дуету "НеАнгели" Слава Камінська постала перед камерою з оголеними грудьми. Зірка швидко розбурхала мережу сексуальним фото та викликала активні обговорення серед фоловерів.

Артистка поширила еротичний кадр на особистій сторінці в інстаграмі. Вона полюбляє одягатися у різноманітні відверті вбрання, проте цього разу позувала з оголеними грудьми.

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Камінська зображена на тлі фотошпалер, на яких бачимо гори. Вона одягнена у блакитні шорти з мереживом, з-під яких видніються рожеві трусики. Артистка позує без бюстгальтера, прикривши оголені груди рукою. Саме це викликало справжній фурор в мережі.

Думки підписників Слави щодо нової публікації розділилися. Одні зазначають, що вона вкотре здивувала та приголомшила своїм виглядом, а інші користувачі мережі зауважують, що такі знімки краще не виставляти на широкий загал.

На обличчі знаменитість зробила легкий макіяж у природних відтінках, а волосся вклала хаотично. Її вуха прикрашали мінімалістичні сережки.



Слава Камінська позує без бюстгальтера / Instagram / @babaslavka