Українська акторка театру та кіно Ольга Сумська провела вихідні на природі. Разом із сім'єю вона відправилася на дачу. Незабутніми моментами зірка поділилася з шанувальниками.

На особистій сторінці артистки в інстаграмі з'явилася серія фото та відео, на яких вона показала своїх домашніх улюбленців у воді. Також Ольга вирішила продемонструвати свою природну красу на опублікувала кадр, де постає без макіяжу біля розкішних рожевих троянд.

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Ольга Сумська без макіяжу

Знаменитість позує біля куща з неймовірно красивими трояндами. Вона одягнена у білу футболку. Волосся в Ольги мокре після купання в озері неподалік від дачі. Сумська постала перед камерою без макіяжу. Вона зачарувала шанувальників натуральною красою, адже виглядала неперевершено.

На дачі розквітнув розарій. Яка ж краса неймовірна! Цікаво дізнатися назву цих рожевих троянд? Вони просто фантастичні,

– написала у публікації Ольга.



Ольга Сумська без макіяжу біля рожевих троянд / Instagram / @olgasumska

Домашні улюбленці Ольги Сумської

Собачки Ольги – Джесі та Жасмін відкрили сезон купання. Сумська жартома зазначила, що вони змагалися, хто швидше допливе до берега. Разом із Ольгою на дачі були її чоловік Віталій Борисюк та донька Ганна. Сім'я чудово відпочила на свіжому повітрі, поплавала в озері, вода якого за декілька днів добре нагрілася. Такі дні допомагають відволіктися від щоденних турбот та насолодитися літнім теплом.

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