Популярна співачка під час карантину відпочиває не лише від гастролей та насиченого графіка, а й від косметики. Тіна Кароль у своєму заміському будинку насолоджується відпочинком на свіжому повітрі поряд з розкішними трояндами та вражає нев'янучою красою.

Ніжна Тіна Кароль доводить, що виглядає бездоганно навіть у буденному одязі та без сценічного макіяжу. На фан-сторінці артистки в інстаграмі з'явилось зворушливе відео зірки у домашній атмосфері. Поблизу приватного будинку співачки розцвіли троянди яскраво-рожевого кольору, які вона вирішила показати на всю країну.

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У джинсовому піджаку оверсайз та кепці, яка прикривала обличчя, Тіна Кароль схилилась до квітів. На її обличчі не було макіяжу, а світле волосся вона залишила розпущеним. Свою фантастичну природну красу співачка демонструє не вперше. Схоже, влітку вона вирішила відмовитися від косметики, якою постійно обтяжує свою шкіру під час зйомок.

Проте навіть розкішним трояндам не вдалось затьмарити усмішку Тіни Кароль, яка зарядила шанувальників позитивом на весь день. "Квіткового дня", – процитували фани свого кумира.