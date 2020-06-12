Популярний український гурт "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" продовжує займатись творчістю навіть в період карантину. Хоч вони й не зможуть відіграти концерт на НСК "Олімпійський" у Києві, але продовжують тішити фанів своїми кліпами. Один з останніх – "Не мовчи", за участю дружини лідера фронтмена Анни.

Новий відеокліп гурту "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" з'явився на ютуб-каналі гурту 11 червня. Головні ролі у ньому виконали лідер гурту Сергій Танчинець і його дружина Анна Танчинець-Стефанська в ролі фатальної музи. Музиканти гурту стверджують, що ця пісня та кліп є закликом до справжнього кохання, а кліп став найвідвертішою частиною їхньої спільної роботи.

До теми Наталія Могилевська презентувала проникливий фільм про кохання, створений з її старих пісень

Почуття, які не згасають навіть крізь призму часу. Кохання, що постійно перебуває на різних стадіях та набуває нових забарвлень. "Не мовчи" – це заклик до щирості і відвертості. Ця щирість не завжди зручна, але вона – єдиний порятунок для закоханих до нестями людей!

– йдеться у підписі до відео.

Відомо, що режисером кліпу стала Олена Вінярська, яка зазначила, що всі закохані пари проходять різні стадії стосунків. Тому у новому кліпі вони намагались показати усі етапи справжнього кохання.

"Не мовчи" – випробування кохання, справжній виклик. Вміння вчасно сказати те, з чим ти не згоден. Це пристрасть, повага та найніжніші почуття один до одного", – зазначила режисерка кліпу.

Варто додати, що зйомки кліпу, ймовірно, відбувались у тому ж місці, де знімали кліп Святослава Вакарчука "Перевал", який став саундтреком українського фільму "Захар Беркут". Спеціально збудовані декорації також використовували у самому фільмі.

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Не мовчи: дивитись відео онлайн

Текст пісні "Не мовчи":

На дотик не моя,

Знайомий післясмак,

Знайомий аж до болю,

Розмова на пів тону,

Це твій останній акт,

Коли мовчиш – не маю сну.

Не мовчи, не мовчи,

Я не можу розібрати слів,

З твоєї висоти,

Не мовчи, не мовчи,

Я не можу розібрати слів,

З твоєї висоти.

Хвилина по колу,

І збитий серця такт,

Віддати лиш без бою,

Скажи хоч, хоч пів слова,

Це наш останній акт,

Коли мовчиш – не маю сну.

Не мовчи, не мовчи,

Я не можу розібрати слів,

З твоєї висоти,

Не мовчи, не мовчи,

Я не можу розібрати слів,

З твоєї висоти.

Не мовчи, не мовчи — (3)

Я не можу розібрати слів,

З твоєї висоти,

Не мовчи, не мовчи,

Я розіб’юся, якщо впаду,

З твоєї висоти.

Не мовчи.