Лідер гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ показав свою дружину у новому кліпі "Не мовчи": відео
Популярний український гурт "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" продовжує займатись творчістю навіть в період карантину. Хоч вони й не зможуть відіграти концерт на НСК "Олімпійський" у Києві, але продовжують тішити фанів своїми кліпами. Один з останніх – "Не мовчи", за участю дружини лідера фронтмена Анни.
Новий відеокліп гурту "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" з'явився на ютуб-каналі гурту 11 червня. Головні ролі у ньому виконали лідер гурту Сергій Танчинець і його дружина Анна Танчинець-Стефанська в ролі фатальної музи. Музиканти гурту стверджують, що ця пісня та кліп є закликом до справжнього кохання, а кліп став найвідвертішою частиною їхньої спільної роботи.
До теми Наталія Могилевська презентувала проникливий фільм про кохання, створений з її старих пісень
Почуття, які не згасають навіть крізь призму часу. Кохання, що постійно перебуває на різних стадіях та набуває нових забарвлень. "Не мовчи" – це заклик до щирості і відвертості. Ця щирість не завжди зручна, але вона – єдиний порятунок для закоханих до нестями людей!
– йдеться у підписі до відео.
Відомо, що режисером кліпу стала Олена Вінярська, яка зазначила, що всі закохані пари проходять різні стадії стосунків. Тому у новому кліпі вони намагались показати усі етапи справжнього кохання.
"Не мовчи" – випробування кохання, справжній виклик. Вміння вчасно сказати те, з чим ти не згоден. Це пристрасть, повага та найніжніші почуття один до одного", – зазначила режисерка кліпу.
Варто додати, що зйомки кліпу, ймовірно, відбувались у тому ж місці, де знімали кліп Святослава Вакарчука "Перевал", який став саундтреком українського фільму "Захар Беркут". Спеціально збудовані декорації також використовували у самому фільмі.
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Не мовчи: дивитись відео онлайн
Текст пісні "Не мовчи":
На дотик не моя,
Знайомий післясмак,
Знайомий аж до болю,
Розмова на пів тону,
Це твій останній акт,
Коли мовчиш – не маю сну.
Не мовчи, не мовчи,
Я не можу розібрати слів,
З твоєї висоти,
Не мовчи, не мовчи,
Я не можу розібрати слів,
З твоєї висоти.
Хвилина по колу,
І збитий серця такт,
Віддати лиш без бою,
Скажи хоч, хоч пів слова,
Це наш останній акт,
Коли мовчиш – не маю сну.
Не мовчи, не мовчи,
Я не можу розібрати слів,
З твоєї висоти,
Не мовчи, не мовчи,
Я не можу розібрати слів,
З твоєї висоти.
Не мовчи, не мовчи — (3)
Я не можу розібрати слів,
З твоєї висоти,
Не мовчи, не мовчи,
Я розіб’юся, якщо впаду,
З твоєї висоти.
Не мовчи.