Без білизни і макіяжу: Ембер Хьорд показала casual-образ у Лос-Анджелесі

Голлівудська акторка, зірка "Аквамен" Ембер Хьорд продовжує судову тяганину зі своїм ексчоловіком Джонні Деппом. У вівторок, 2 вересня, знаменитість відвідала своїх адвокатів та потрапила в об'єктиви папараці.

Як пише видання Daily Mail, Ембер наразі судиться через наклеп зі сторони свого колишнього чоловіка Джонні Деппа. Актор "Піратів Карибського моря" стверджує, що заяви Хьорд негативно вплинули на його кар'єру.

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Відтак днями акторка потрапила в об'єктиви вуличних фотографів після своєї зустрічі з юрисконсультами в Лос-Анджелесі.

Для виходу знаменитість вирішила не робити макіяж та зібрати волосся. 33-річна акторка одягнула сіру футболку без спідньої білизни, кюлоти з коричневим поясом та зручне літнє взуття. Доповнили образ Ембер сонцезахисні окуляри в оправі у стилі "котячого ока" та аксесуари золотого відтінку.



Ембер Хьорд / Backgrid / Daily Mail



Ембер Хьорд / Backgrid / Daily Mail



Ембер Хьорд / Backgrid / Daily Mail

Що відомо про розлучення Ембер Хьорд і Джонні Деппа?Зіркове подружжя прожило в офіційному шлюбі з 2015 по 2017 рік. Причиною їхнього розлучення стала заява акторки про домашнє насильство. Після скандальної судової тяганини актриса змогла відсудити в екс-чоловіка 7 мільйонів доларів, які пообіцяла віддати на благодійність.



Після розлучення Джонні Депп дав інтерв'ю британському журналу GQ. У ньому актор розповів, що ніколи не робив наругу над своєю екс-дружиною і в майбутньому не має наміру пов'язувати своє життя із будь-якою іншою жінкою. Згодом він почав збирати докази у своїй невинуватості перед колишньою дружиною.