Без бойфренда: Періс Хілтон відпочиває з друзями у Мексиці – відео

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Періс Хілтон
Періс Хілтон / www.gettyimages.com

Американська світська левиця та спадкоємиця готельного бізнесу Періс Хілтон не довго переймалася після розлучення з актором Крісом Зілкою. До прикладу, днями раніше зірка засвітилася з 23-річним манекенником з Австралії Джорданом Барреттом, чим спровокувала чутки про їхній роман. Однак після цього виходу на світському заході про Джордана більше не чути.

Але Періс продовжує відвідувати публічні заходи, подорожувати та розважатися.

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Свій відпочинок світська левиця демонструє шанувальникам на своїй сторінці в Instagram. Разом з компанією друзів Хілтон вирушила у морську прогулянку на яхті. На короткому ролику білявка позує на палубі у купальнику, кольорових штанах і з леопардовим шарфом.

У підписі американська зірка залишила тег #LivingAndLovingLife, який означає "жити і любити життя".

Періс Хілтон у Мексиці: дивіться відео

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Paris Hilton (@parishilton)

Нагадаємо, що взимку 2018 року Періс Хілтон та Кріс Зілка оголосили про заручини. Під час освідчення актор подарував білявці перстень з діамантами у 20 каратів. У листопаді Періс та Кріс вирішили розійтись, скасувавши заручини.

Вже після розриву ЗМІ довідались, що насправді Кріс Зілка не купував обручку. За словами інсайдерів, статки актора сягають 4 мільйонів доларів, а Періс – 300 мільйонів. Водночас Кріс заявив, що хоче отримати коштовність назад, а при потребі готовий навіть подати на Періс у суд. Мабуть, ультиматуми зовсім не діють на світську левицю, адже її рішення непохитне – обручка таки залишиться в неї.

Теги: LifeStyle Відпочинок Періс Хілтон Мексика
Джерело: Lifestyle
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