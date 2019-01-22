Без бойфренда: Періс Хілтон відпочиває з друзями у Мексиці – відео

Американська світська левиця та спадкоємиця готельного бізнесу Періс Хілтон не довго переймалася після розлучення з актором Крісом Зілкою. До прикладу, днями раніше зірка засвітилася з 23-річним манекенником з Австралії Джорданом Барреттом, чим спровокувала чутки про їхній роман. Однак після цього виходу на світському заході про Джордана більше не чути.

Але Періс продовжує відвідувати публічні заходи, подорожувати та розважатися.

Читайте також: Періс Хілтон зізналась, що зробить з обручкою від Кріса Зілки

Свій відпочинок світська левиця демонструє шанувальникам на своїй сторінці в Instagram. Разом з компанією друзів Хілтон вирушила у морську прогулянку на яхті. На короткому ролику білявка позує на палубі у купальнику, кольорових штанах і з леопардовим шарфом.

У підписі американська зірка залишила тег #LivingAndLovingLife, який означає "жити і любити життя".

Періс Хілтон у Мексиці: дивіться відео

Нагадаємо, що взимку 2018 року Періс Хілтон та Кріс Зілка оголосили про заручини. Під час освідчення актор подарував білявці перстень з діамантами у 20 каратів. У листопаді Періс та Кріс вирішили розійтись, скасувавши заручини.



Вже після розриву ЗМІ довідались, що насправді Кріс Зілка не купував обручку. За словами інсайдерів, статки актора сягають 4 мільйонів доларів, а Періс – 300 мільйонів. Водночас Кріс заявив, що хоче отримати коштовність назад, а при потребі готовий навіть подати на Періс у суд. Мабуть, ультиматуми зовсім не діють на світську левицю, адже її рішення непохитне – обручка таки залишиться в неї.