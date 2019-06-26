Без будь-якого макіяжу: Alyosha вразила мережу знімком з відпочинку

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Alyosha показала обличчя без макіяжу
Alyosha показала обличчя без макіяжу / Instagram / @alyoshasinger

Відома українська співачка Alyosha (Олена Кучер-Тополя) – одна з небагатьох представниць шоу-бізнесу. яка з легкістю позує перед камерою без макіяжу. Днями зірка вкотре підтвердила цю думку, опублікувавши чергове фото.

На своїй офіційній сторінці в Instagram Alyosha поділилась знімком з відпочинку. Куди саме артистка вирушила зі сім'єю, наразі невідомо, однак всі прихильники помітили, що зірка постала перед камерою без будь-якого макіяжу. При цьому виглядала знаменита українка розкішно, що відзначили користувачі мережі. 

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Окрім цього, на кадрі видно, що Alyosha засмагала у купальнику з асиметричним вирізом та квітковим принтом. Свою блакитну сорочку артистка зав'язала на голові, прикривши її сонцезахисними окулярами. І хоч ані сини, ані чоловік Тарас Тополя не постали на фото, у дописі Alyosha зізналась, що перебуває на сімейному відпочинку. 

"Життя – це мить. У нас є тільки "зараз", немає жодного потім чи завтра. Наш багаж з минулим і ця мить – все, що є. Насолоджуюсь відпусткою разом з коханими Топольками. Щаслива. Живіть на повну. Відчувайте кожну мить", – мотиваційно підписала фото Alyosha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ALYOSHA (@alyoshasinger)

Та навіть під час публічних виходів артистка надає перевагу денному макіяжу. Зокрема, Alyosha підводить очі тінями та часто обирає ледь помітну рожеву помаду. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ALYOSHA (@alyoshasinger)

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Теги: LifeStyle Відпочинок Краса Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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