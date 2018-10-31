Без чаю і кави: принц Гаррі виконав несподіване прохання Меган Маркл

Вагітна герцогиня Сассекська продовжує дивувати представників Букінгемського палацу новими витівками. Меган Маркл попросила принца Гаррі припинити вживати гарячі напої, що внук Її Величності одразу ж виконав.

Про це повідомляє видання The Sun з посиланням на інсайдерів з близького оточення королівської родини.

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За їх словами, різдвяно-новорічні свята герцоги Сассекські провели в сімейному колі. Принц Гаррі та Меган Маркл не порушили одвічну традицію та поїхали до Сандрінгемсього палацу. Однак під час святкової трапези внук Єлизавети ІІ неабияк здивував всіх родичів: упродовж всього вечора він пив тільки воду, делікатно відмовившись від чаю чи кави.

Як стверджують інсайдери, саме Меган Маркл стала причиною відмови від гарячих напоїв. Герцогиня Сассекська ще ретельніше почала дбати про своє здоров'я, тому позбулась будь-яких продуктів, що тонізують, аби не нашкодити майбутній дитині. Тому принц Гаррі на прохання своєї дружини теж більше не смакує кави або ж чаю.

Вона показала йому, що можна вести інший спосіб життя. І він став прихильником цього. Гаррі тепер добре харчується, не шкодить своєму організму, займається йогою та почувається більш щасливо,

– розповів інсайдер.

Варто зазначити, що й справді, після того, як принц Гаррі розпочав стосунки з Меган Маркл, він дуже рідко вживає алкоголь. Окрім цього, герцог Сассекський зменшив кількість м'яса в раціоні, додавши овочі та фрукти. Здорове харчування він поєднує з тренуваннями у спортивному залі та заняттями йогою.