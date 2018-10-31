Без чаю і кави: принц Гаррі виконав несподіване прохання Меган Маркл

939 Читать новость на русском
Принц Гаррі та Меган Маркл
Принц Гаррі та Меган Маркл / www.gettyimages.com

Вагітна герцогиня Сассекська продовжує дивувати представників Букінгемського палацу новими витівками. Меган Маркл попросила принца Гаррі припинити вживати гарячі напої, що внук Її Величності одразу ж виконав.

Про це повідомляє видання The Sun з посиланням на інсайдерів з близького оточення королівської родини.

Читайте також: Меган Маркл позбулася старого гардеробу незвичним способом: цікаві деталі

За їх словами, різдвяно-новорічні свята герцоги Сассекські провели в сімейному колі. Принц Гаррі та Меган Маркл не порушили одвічну традицію та поїхали до Сандрінгемсього палацу. Однак під час святкової трапези внук Єлизавети ІІ неабияк здивував всіх родичів: упродовж всього вечора він пив тільки воду, делікатно відмовившись від чаю чи кави. 

Як стверджують інсайдери, саме Меган Маркл стала причиною відмови від гарячих напоїв. Герцогиня Сассекська ще ретельніше почала дбати про своє здоров'я, тому позбулась будь-яких продуктів, що тонізують, аби не нашкодити майбутній дитині. Тому принц Гаррі на прохання своєї дружини теж більше не смакує кави або ж чаю.

Вона показала йому, що можна вести інший спосіб життя. І він став прихильником цього. Гаррі тепер добре харчується, не шкодить своєму організму, займається йогою та почувається більш щасливо,
– розповів інсайдер.

Варто зазначити, що й справді, після того, як принц Гаррі розпочав стосунки з Меган Маркл, він дуже рідко вживає алкоголь. Окрім цього, герцог Сассекський зменшив кількість м'яса в раціоні, додавши овочі та фрукти. Здорове харчування він поєднує з тренуваннями у спортивному залі та заняттями йогою. 

Теги: LifeStyle Меган Маркл Здорове харчування Королівська сім'я
Джерело: Lifestyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Кутя на мінералці з виноградним соком: як Святу вечерю готують у різних регіонах України
сьогодні 14:03 Кутя на мінералці з виноградним соком: як Святу вечерю готують у різних регіонах України
Альона Захарова 639
Що подарувати рідним та близьким на Різдво: оригінальні ідеї
сьогодні 10:20 Що подарувати рідним та близьким на Різдво: оригінальні ідеї
487
Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців
3 січня 20:30 Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців
46565
Найцікавіші книжки 2018 року, які точно не можна пропустити
2 січня 21:02 Найцікавіші книжки 2018 року, які точно не можна пропустити
Євгенія Мазур 1968
Різдвяний піст 2018-2019: що не можна робити протягом 40 днів
2 січня 16:27 Різдвяний піст 2018-2019: що не можна робити протягом 40 днів
4183
Українське кіно: список та трейлери найкращих фільмів, що вийдуть у 2019 році
2 січня 10:01 Українське кіно: список та трейлери найкращих фільмів, що вийдуть у 2019 році
Марія Бондар 2774
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук