В хустці Burberry замість капелюшка: королева Єлизавета ІІ зачарувала виходом у світ

92-річна голова королівської сім'ї Великобританії перед Різдвом традиційно відправляється на вікенд до Сандрінгема. Цьогоріч Єлизавета ІІ шокувала вибором транспорту та здивувала головним убором.

Пасажири міжміського потяга не повірили своїм очам, коли з вагона вийшла монарх Великобританії королева Єлизавета. Її Величність прибула на залізничну станцію Кінгс-Лінн і вирушила до свого маєтку у Сандрінгемі.

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Поруч із нею була команда охорони, однак вона подорожувала без компанії будь-яких членів королівської сім'ї. Припускається, що Єлизавета ІІ відправилась у палац на щорічну традиційну церемонію привітання з Різдвом, на якій повинні бути герцоги Кебриджські та Сассекські.

Для такої подорожі королева обрала пальто кольору "кемел" з великими ґудзиками та надшитими кишенями. З-під нього виглядала яскрава спідниця сукні, а на голові Єлизавети ІІ замість елегантного капелюха красувалась знаменита хустка з принтом Burberry. Руки королеви були заховані у чорних рукавицях, а губи вона традиційно підвела рожевою помадою.



Королева Єлизавета подорожувала поїздом / Instagram / @hm.queenelizabeth



Єлизавета ІІ носить хустку від Burberry / Instagram / @hm.queenelizabeth