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Без королівських родичів: як Меган Маркл і принц Гаррі відсвяткували Різдво в Канаді

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Меган Маркл і принц Гаррі / www.gettyimages.com

За традицією члени королівської сім'ї разом святкують Різдво у резиденції Єлизавети II в Сандрінгемі. Однак онук королеви принц Гаррі вирішив відзначити свято не в звичному колі, а відправитися з Меган Маркл, її матір'ю Дорією Редлан і 7-місячним сином Арчі у Канаду.

Як повідомляє таблоїд Daily Mail, герцоги Сассекські відправилися відсвяткувати Різдво на острів Ванкувер, що розташований в провінції Британська Колумбія. Ексакторка з сім'єю поселилася у розкішному особняку.

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Про те, що Меган і Гаррі вирішили відзначати свято не у Великобританії, ще раніше підтвердив Букінгемський палац. Однак будь-які подробиці перебування подружжя у Канаді не були відомі. Додамо, що саме ця країна стала для Меган "другим домом", адже протягом семи років вона знімалася там у серіалі "Форс-мажори".

 

Так, перше Різдво малюка Арчі пара відсвяткувала у приватному будинку в передмісті Ванкувера. Протягом їхнього перебування Меган і Гаррі бачили лише декілька разів: у регіональному парку Хорт-Хілл під час спортивної ходьби і на пробіжці в місті Сааніч.

Також Vancouver Sun пише, що подружжя відвідало ресторан Deep Cove Chalet в Сааніче. Власник закладу Бев Коффель і шеф-кухар П'єр Коффель зізналися, що Маркл і принц Гаррі дзвонили, щоб забронювати столик і поцікавитися, наскільки хороша у них служба охорони.

 

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Різдво Новорічні свята
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