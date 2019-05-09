Без макіяжу та перук: як насправді виглядає співак-андрогін з Євробачення-2019

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Учасник Євробачення-2019 Білал Хассані
Учасник Євробачення-2019 Білал Хассані / Instagram / @iambilalhassani

Стильні жіночі перуки, ефектні вбрання та макіяж – таким прихильники звикли бачити співака-андрогіна Білала Хассані. Проте артист, який представлятиме Францію на конкурсі Євробачення-2019, показав, який він має вигляд в чоловічому образі.

Залишились лічені дні до старту одного з найгучніших вокальних проектів – міжнародного конкурсу Євробачення-2019. Наразі учасники шоу готуються до свого виходу на сцену та знаходять час для відпочинку перед виступом. 

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Не став винятком і француз Білал Хассані, який буде брати участь у Євробаченні з піснею Roi. У перерві між репетиціями артист вирішив показати, який вигляд має у буденному житті. При цьому він постав перед підписниками блогу в своєму чоловічому образі, забувши про макіяж чи перуки.  

Француз Білал Хассані
Француз Білал Хассані / Instagram / @iambilalhassani

Співак-андрогін із Франції виступить на Євробаченні-2019
Співак-андрогін із Франції виступить на Євробаченні-2019 / Instagram / @iambilalhassani

Що відомо про учасника Євробачення-2019 Білала Хассані?

У січні 2019 році Франція оголосила ім'я вокаліста, який представлятиме країну на Євробаченні-2019. Ним став артист-андрогін марокканського походження Білал Хассані. 

Андрогін – людина, яка ідентифікує себе як безстатеву особу. Зокрема, це проявляється у зовнішності, коли поєднуються чоловічі та жіночі риси.

У 19 років співак отримав шалену популярність. Шлях до великої сцени Білал Хассані починав із власного блогу в мережі, де прихильники радили йому розпочати сольну кар'єру. Згодом артист таки дослухався до порад та у 2015 році випустив перші пісні.

Однак не тільки чуттєвий вокал приголомшив Францію, але й епатажний стиль. 2 роки тому Білал Хассані вразив публічним зверненням, в якому відверто розповів про нетрадиційну орієнтацію та приналежність до андрогінів. Це виявлялось і у вигляді артиста: на сцену він виходив із перуками та в стильних приталених костюмах. 

 

Такий епатажний стиль став приводом для нападу хейтерів, які засипали сторінку Білала Хассані гнівними повідомленнями. Однак жодна критика чи погрози не повпливали на рішення артиста взяти участь у Євробаченні-2019. 

Дивіться кліп до конкурсної пісні Білала Хассані Roi: відео 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Євробачення 2019 Музика
Джерело: LifeStyle 24
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