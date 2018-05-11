Без макіяжу та з немовлям: Ольга Фреймут показала архівні фото зі своєю старшою донькою

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Ольга Фреймут з донькою Златою
Ольга Фреймут з донькою Златою / liza.ua

Телеведуча Ольга Фреймут дедалі частіше знайомить прихильників зі своєю сім'єю. Так, 17 лютого зірка засвітила архівні фото з донькою від першого шлюбу Златою Мітчелл.

Телеведуча обрала особливий день, адже саме 17 лютого її первісток відзначає 13-річчя. Ольга Фреймут вирішила мило привітати доньку Злату та замилувала мережу ніжними архівними знімками. 

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Донечко, цій світлині 13 років. Нічого не змінилося: ти завжди біля мого серця. Люблю тебе. З днем народження,
– написала Ольга Фреймут. 

До зворушливого допису телеведуча додала фото з першого року життя Злати. На знімку видно, як Ольга Фреймут заснула поряд з немовлям. Чарівне фото приголомшило мережу. 

Ольга Фреймут
Ольга Фреймут з донькою / Instagram / @freimutolia

Донька Ольги Фреймут – Злата Мітчелл
​Донька Ольги Фреймут – Злата Мітчелл / Instagram / @freimutolia

Окрім цього, Ольга Фреймут поділилась з прихильниками знімком зі стильної фотосесії з донькою та прогулянки Києвом. Світлини демонстрували турботу про Злату та, за словами підписників блогу телеведучої, "випромінювали материнське тепло".

Ольга Фреймут зі старшою донькою Златою
Ольга Фреймут зі старшою донькою Златою / Instagram / @freimutolia

Телеведуча Ольга Фреймут: архівні фото
Телеведуча Ольга Фреймут: архівні фото / Instagram / @freimutolia

Злата – не єдина дитина Ольги Фреймут. У шлюбі з Володимиром Локотко вона виховує сина Валерія та доньку Євдокію. Водночас школярка Злата Мітчелл дуже нагадує цілеспрямовану Фреймут: дівчинка у 13 років вже є власницею бренду одягу та активно розвиває свою модельну кар'єру. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Mitchell Zlata (@zlata_mitchell)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Mitchell Zlata (@zlata_mitchell)

 

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Теги: Новини України Ольга Фреймут Діти і неповнолітні LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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