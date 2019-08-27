Розстріл Небесної сотні відкрив очі мільйонам: лідер "Без Обмежень" про Революцію та війну

Гурт "Без Обмежень" – завжди про Україну та українців, про мир через перемогу та потужну громадянську позицію. Що думає лідер гурту Сергій Танчинець про Революцію Гідності та настрої на сході України, читайте далі у інтерв'ю для 24 каналу.

У кожному альбомі "Без Обмежень" багато лірики та романтики, але завжди більше любові. Особливої – бо до України. Сергій Танчинець щоразу зі сцени наголошує про ті істини, які повинні бути у кожному із нас – "Ми маємо бути вдячними бійцям на сході", "Ми – це Україна".

Так і цього разу на Співочому полі артист вкотре нагадав, що ми маємо пишатись тим, хто ми є. І привселюдно нагадав про теракт у Харкові в 2015 році, коли загинув Данило Дідік.

Нагадаємо: У Харкові — теракт на мітингу за єдність України. Є загиблі



У пам'ять про Данила Дідіка "Без Обмежень" записали пісню "Моя земля" у новому альбомі//фото Ростислава Лабенського 24 канал

Був певний період, коли "Без Обмежень" були на межі розпаду. Що дало вам мотивацію та імпульс все ж не залишати свою справу?

Моя відповідь завжди однакова. "Без Обмежень" – це не просто нав'язлива ідея, це моє життя. Мені було 17, коли утворився цей гурт і я відчув себе його лідером. Мені зараз 37 і вже 20 років я живу з відчуттям "Без Обмежень" в своєму серці. У мене двоє дітей – Настя і Лук'ян, а третя дитина – це "Без Обмежень". І я ставлюсь до них майже однаково.



"На наші концерти приходить здебільшого ті люди, які знають, що таке Україна"//фото Ростислава Лабенського 24 канал

У одній із розмов ви розповідали, що Революція Гідності щось змінила. Що конкретно ця зима змінила для вас?

Вона актуалізувала всі ті думки, які люди не висловлювали до 2013 року, або їх висловлювали окремі музичні одиниці – такі, як "Плач Єремії", "Океан Ельзи". Це були ті люди, які з самого початку популяризували українство. Ми після Революції Гідності відчули можливість приєднатись і впевнено приєднались до цих людей.

Тому, що нам всім повідкривало очі, розстріл Небесної сотні відкрив очі мільйонам людей в нашій державі на те, що так далі жити не можна. Ми не можемо бути частиною імперії РФ.

Ми самобутні, і 400 років боротьби українського народу за свою незалежність у XXI столітті мусять відкликатися в серцях українців, тим паче – у серцях українських митців.



Ми маємо завжди пам'ятати тих, хто ціною свого здоров'я дає нам можливість стояти тут – Сергій Танчинець

"Без Обмежень" активно відвідує лінію фронту, а також передову. Там люди різні, це зрозуміло. З яким настроєм приходять до вас на концерти і як там налаштовані жителі?

На наші концерти приходить здебільшого ті люди, які знають, що таке Україна. Вони розуміють своє ставлення до подій, розуміють правду і що відбувається в нашій державі. До нас не ходять ті люди, які налаштовані негативно до України. До нас у Сєвєродонецьку чи Волновасі приходять точно такі ж люди, як і у Тернополі чи Івано-Франківську.

Якщо говорити про весь творчий доробок "Без Обмежень", чи є пісня, яку вам завжди найважче виконувати?

Це "Мамині слова" (присвята Небесній сотні – ред.24), "Налий мені вина", "Моя країна".