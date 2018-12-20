БЕZ ОБМЕЖЕНЬ відгримів потужним концертом у Києві: яскравий фотозвіт

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Концерт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ в Києві
Концерт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ в Києві / Прес-служба

Наймасштабніший сольний концерт українського гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ відбувся 18 грудня в столиці України. Палац Спорту зумів зібрати понад 8 тисяч вірних шанувальників музикантів, які відіграли потужний концерт в рамках всеукраїнського туру "Буду з тобою!".

Презентація четвертого студійного альбому з однойменною назвою туру "Буду з тобою!" відбулась з використанням сучасних технологій і зачарувала усіх фанів вражаючим шоу. Зокрема, головною декорацією на сцені було величезне дерево, як символ історичного корiння та потужності нації.

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Декорації у формі дерева, як символ історичного корiння нації / Прес-служба


Понад 8 тисяч шанувальників на сольному концерті БЕZ ОБМЕЖЕНЬ / Прес-служба

Концерт гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ змогли побачити не лише його відвідувачі, а й глядачі екранів телевізорів, адже його транслювали в прямому ефірі на телеканалі M1. Музиканти на чолі з солістом гурту Сергієм Танчинцем виконали свої найвідоміші хіти: "5 Хвилин", "Налий мені вина", "Листопад", "Хочеш", "Буду з тобою!" та інші, а також головний сингл майбутнього альбому "Зорі запалали”.


Гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ відіграв на повну у Палаці Спорту в Києві! / Прес-служба


Вірні фанати гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ / Прес-служба


Соліст гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець / Прес-служба


Ефектний та проникливий водночас концерт гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ / Прес-служба

Свою наступну концертну програму БЕZ ОБМЕЖЕНЬ презентує у новорічну ніч в концерт-холі Stereo Plaza.


Концерт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ в Києві / Прес-служба


Концерт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ в Києві / Прес-служба

Теги: Новини України LifeStyle Музика Новини Києва Концерти Без Обмежень Новини культури
Джерело: 24 канал
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