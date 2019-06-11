Без підборів та елегантної сукні: Кейт Міддлтон засвітила буденний образ в Камбрії

Герцоги Кембриджські продовжують брати участь в офіційних заходах. Днями принц Вільям та Кейт Міддлтон вирушили до графства Камбрія, яке розташоване на північному заході Англії. Там представниця королівської родини засвітила досить буденний образ.

У рамках свого візиту герцоги Кембриджські зустрілися із місцевими жителями на головній площі міста Кесвік. Там принц Вільям та Кейт Міддлтон поцікавились, з якими труднощами стикаються фермери. Окрім цього, представники Букінгемського палацу мають наміри відвідати одну з овечих ферм, щоб на практиці побачити проблемні питання британців.

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Для офіційної поїздки Кейт Міддлтон вирішила відмовитись від елегантних суконь та взуття на підборах, обравши більш буденний образ. Так, герцогиня Кембриджська постала перед британцями у приталеній коричневій куртці від Troy, чорних штанах та зручних черевиках. А от принц Вільям обрав класичні штани, сорочку з кофтою та піджаком.

Раніше британці зізнавались журналу People, що під час спілкування з принцом Вільямом та Кейт Міддлтон вони відчували, наче говорять з друзями. Ймовірно, такий стиль casual допомагає Кейт завоювати прихильність громадськості, відтак люди залюбки обговорюють з нею будь-які теми. Водночас із кадрів, зроблених під час офіційної зустрічі, видно, наскільки герцогиня Кембриджська почувається комфортно у такому вбранні.



Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон / Getty Images



Герцоги Кембриджські / Twitter / @KensingtonRoyal



Кейт Міддлтон на зустрічі з фермерами / Twitter / @KensingtonRoyal