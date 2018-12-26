Без підборів та прикрас: Меланія Трамп засвітила несподіваний образ

Перед новорічними святами Білий дім продовжує вітати американців зі святами. Та не тільки у США Дональд та Меланія Трамп вирішили звернутись до громадян. Несподівано президентське подружжя вирушило до американської військової бази в Іраку.

Візит до військових глава Білого дому та його чарівна дружина здійснили 26 грудня. Дональд і Меланія подякували американцям за їх роботу та привітали їх з Різдвом та прийдешнім Новим роком.

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Як і сама поїздка, так і образ Меланії Трамп були дещо несподіваними. Перша леді прилетіла до Іраку в стильному і зовсім неформальному вбранні. Меланія постала перед військовими у зелених приталених штанах та гірчичному жакеті з поясом від Вікторії Бекхем. Окрім цього, представниця Білого дому на день забула про улюблені туфлі-човники, надавши перевагу зручним черевикам від Timberland.

Варто зазначити, що поїздка Дональда та Меланії Трамп не була анонсовою. Мабуть, в цілях безпеки президентське подружжя вирішило тримати цю інформацію в секретності.