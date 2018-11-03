"Без прикрас": Сінді Кроуфорд зачарувала фанатів домашнім фото

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Сінді Кроуфорд
Сінді Кроуфорд / Instagram / @cindycrawford

Американська супермодель Сінді Кроуфорд часто публікує у соціальних мережах фотографії без макіяжу, чим дуже тішить своїх прихильників. Підписникам зірки подобається, що на світських заходах вона виглядає розкішно, а вдома – постає без гламурних речей та макіяжу і зачіски.

Нове фото Сінді залишила у профілі в Instagram. На ньому 52-річна модель ніжиться під променями сонця та відпочиває після прийому ванни. Помітно, що модель тільки-но помила волосся, через що зачіска виглядає дещо мокрою та не вкладеною.

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Для світлини вона одягнула домашню сорочку в клітинку та показала своїм фанатам обличчя без макіяжу. "Пересвічена", – підписала фото Сінді, на якому її лице переливалось в сонячному промінні.

Сінді Кроуфорд
Сінді Кроуфорд показала обличчя без косметики / Instagram / @cindycrawford

"Міс натуральність… Як завжди", "Це безумство... Ми ж ровесники", "Як завжди неперевершена", "Така крута!", "Чарівна", "Все ще прекрасна" – цей список можна продовжувати довго, адже прихильники не перестають дивуватись красі та жіночності зірці подіумів.

Раніше зірка також залишала світлини, на яких позувала без макіяжу та в домашніх образах.

 

 

 

Теги: Мода LifeStyle Сінді Кроуфорд
Джерело: 24 канал
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