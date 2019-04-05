Без своїх герцогинь: принц Чарльз, Вільям і Гаррі відвідали прем'єру документального серіалу

Представники чоловічого роду королівської сім'ї зачарували спільним виходом у ділових костюмах. Принц Чарльз зі своїми синами Вільямом та Гаррі стали почесними гостями прем'єри документального серіалу від Netflix "Наша планета".

Прем’єрний показ очікуваного документального серіалу "Наша планета" (Our Planet) відбувся у Музеї природознавства у Кенсінгтоні, що в Лондоні. Біля вхідних дверей запрошених гостей світської події зустрічав 92-річний Девід Аттенборо, який є одним із найзнаменитіших ведучих-натуралістів у світі.

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Так, на заході, метою якого є привернути увагу до проблем екології, він вітав з присутністю і членів королівської родини. Чарльз, принц Уельський, разом з синами герцогом Кембриджським та Сассекським прибули до Музею перед початком прем'єри.

Що цікаво, цей захід виявився чи не першим, куди представники королівської сім’ї прийшли чоловічим складом, залишивши своїх дружин вдома, попри те, що вагома причина відвідувати світські події без своєї половинки є лише у принца Гаррі. Адже Меган Маркл перебуває у декретній відпустці і готується до народження первістка.

Однак кожен з представників виглядав надзвичайно елегантно та стильно. Всі троє члени королівської сім'ї одягнули чорні смокінги, білі сорочки та краватки-метелики.



Принц Вільям, Девід Аттенборо, принц Чарльз та принц Гаррі / Getty Images