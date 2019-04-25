Без вагітної Меган: принц Гаррі здійснив публічний вихід з Кейт Міддлтон

Дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон відвідала урочисту поминальну службу у Вестмінстерському абатстві на честь Дня АНЗАК (день пам'яті австралійців і новозеландців, загиблих у війнах). Компанію герцогині неочікувано склав принц Гаррі, дружина якого Меган Маркл на дев'ятому місяці вагітності.

Для виходу Кейт приміряла яскраве пальто блакитного кольору від Catherine Walker і капелюх Rosie Olivia у тон. Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Цікавим поєднанням в образі Міддлтон стали темно-зелені замшеві туфлі на підборах та синьо-зелена маленька сумка.

Днями раніше деякі західні видання поширювали чутки про те, що нібито Меган Маркл вже народила свого первістка. Однак поява принца Гаррі на публіці спростувала це.

У цей час чоловік Кейт принц Вільям перебував у Новій Зеландії, де зустрівся з постраждалими під час смертельної стрілянини в мечеті міста Крайстчерч. Онук Єлизавети II поспілкувався з 5-річною дівчинкою, яка вижила у моторошному теракті. Дитина спитала у Вільяма, чи у нього є дочка, на що принц відповів: "Так, її звуть Шарлотта. Вона приблизно твого віку".