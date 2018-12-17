Без Вільяма та Кейт: подружжя Меган Маркл і принца Гаррі змінило плани на Різдво

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Принц Гаррі і Меган Маркл
Принц Гаррі і Меган Маркл / www.gettyimages.com

Подружжя герцогів Сассекських вже готується до проведення різдвяних канікул в колі сім’ї. Однак від гостювання в заміському будинку в графстві Норфолк, де на час Різдва залишаються принц Вільям і Кейт Міддлтон, вони відмовились.

Про це повідомляють на The Sun.

Інсайдери зазначили, що принц Гаррі та Меган Маркл планують провести свої різдвяні канікули у резиденції королеви Єлизавети II у Сандрингемі, де Її Величність щороку збирає всіх найближчих родичів.

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Герцоги Сассекські відмовились від компанії принца Вільяма та його дружини Кейт Міддлтон, які на час Різдва проживатимуть у графстві Норфолк, – всього за кілька кілометрів від Сандрингемського палацу. Джерела видання стверджують, що у Сандрингемі не "так багато місця, тому вибір Гаррі і Меган досить дивний". Інсайдери додають, можливо, Меган і Гаррі потрібно більше власного простору, через що хочуть провести час окремо від сім'ї старшого брата.

Варто додати, що Меган Маркл, будучи в статусі нареченої, вперше у королівському дворі провела спільне Різдво з королевою та її сім’єю минулого року. Тоді ж пара Маркл і принца Гаррі зазначала, що разом з сім'єю "фантастично провела час".

Нагадаємо, що про конфлікт між сім'ями принца Вільяма та принца Гаррі назріває вже давно. Нещодавно стало відомо про сварку Кейт Міддлтон і Меган Маркл перед весіллям останньої, а також про розбіжності у поглядах між Вільямом і Гаррі. Стало також відомо, що принц Гаррі відмовися від традиційного полювання у Сандрингемі напередодні Різдва через негативні погляди Меган Маркл, яка виступає проти насилля тварин.

Теги: Королівська сім'я Меган Маркл LifeStyle Кейт Міддлтон
Джерело: Lifestyle
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