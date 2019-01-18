Без яскравих костюмів та бороди: Дзідзьо замилував мережу дитячим фото

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Дзідзьо показав дитяче фото
Дзідзьо показав дитяче фото / Instagram / @dzidzio

Український співак Михайло Хома, більш відомий як Дзідзьо, вирішив здивувати своїх прихильників. Артист показав своє дитяче фото, на якому складно впізнати яскравого виконавця.

Мережу заполонив оригінальний флешмоб #10YearChallenge, згідно з яким люди порівнюють архівні та сучасні фото. Зірки активно взяли участь у челенджі. Зокрема, співак Дзідзьо показав, наскільки змінився за останні 10 років. 

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"Молодію разом з вами! Дякую", – написав Дзідзьо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)

Та одним фотопорівнянням співак не обмежився. Одразу після участі в #10YearChallenge Дзідзьо показав своє дитяче фото. Перед камерою майбутній артист позував у сорочці та безрукавці на замку. Маленький Дзідзьо не дивився в камеру, а вбік, що виглядало дуже мило. 

То я без бороди, – з гумором зазначив співак. 

Чорно-біле фото зачарувало мережу, а чимало прихильників Дзідзя не впізнали його на світлині. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)

 

Теги: Новини України LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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