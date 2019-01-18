Без яскравих костюмів та бороди: Дзідзьо замилував мережу дитячим фото

Український співак Михайло Хома, більш відомий як Дзідзьо, вирішив здивувати своїх прихильників. Артист показав своє дитяче фото, на якому складно впізнати яскравого виконавця.

Мережу заполонив оригінальний флешмоб #10YearChallenge, згідно з яким люди порівнюють архівні та сучасні фото. Зірки активно взяли участь у челенджі. Зокрема, співак Дзідзьо показав, наскільки змінився за останні 10 років.

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"Молодію разом з вами! Дякую", – написав Дзідзьо.

Та одним фотопорівнянням співак не обмежився. Одразу після участі в #10YearChallenge Дзідзьо показав своє дитяче фото. Перед камерою майбутній артист позував у сорочці та безрукавці на замку. Маленький Дзідзьо не дивився в камеру, а вбік, що виглядало дуже мило.

То я без бороди, – з гумором зазначив співак.

Чорно-біле фото зачарувало мережу, а чимало прихильників Дзідзя не впізнали його на світлині.