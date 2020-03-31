Бездоганне тіло у 60: секрет схуднення Мішель Пфайффер без виснажливих тренувань

Якщо ви вважаєте, що 60 років – це поважний, чи навіть більше – похилий вік, то акторка Мішель Пфайффер має, що вам заперечити. Вона є прикладом того, як без виснажливих тренувань можна змінити своє тіло до ідеальних форм.

Одразу зупинимо скептиків із улюбленим виправданням про генетику. Мовляв, акторка своє здоров'я і хорошу форму виграла у лотерею при народженні.

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Мішель Пфайффер переконує, що має генетичну схильність до повноти. Тому стежити за собою повинна навіть ретельніше, ніж більшість із нас. Акторка не приховує, що в молодості буквально морила себе голодом, щоб підготуватися до ролі, а після завершення зйомок знову набирала вагу.

Ба більше, Мішель зізнається, що навряд чи могла бути прикладом розумного підходу до власного здоров'я, адже основою її раціону були кола та сигарети.

Спортивні навантаження

Пфайфер ніколи не захоплювалася спортом, утім нині вона стежить за тим, аби щодня бути активною. І йдеться зовсім не про якісь виснажливі тренування.

Кілька кілометрів ходьби у день;

Трішки йоги чи пілатесу або прогулянка на велосипеді.

Такі дрібниці, якщо вони регулярні, дійсно здатні допомогти залишатися здоровим.

Харчування

► Веганство

Щодо харчування, то кілька років тому Пфайффер обрала шлях вегана. Вона не приховувала факту, що насправді ніколи не відчувала особливих докорів сумління через споживання їжі тваринного походження і якихось етичних пересторог, через які люди часто відмовляються від м'яса. Утім, консультації із кількома фахівцями переконали акторку в тому, що веганство найкращий шлях до здоров'я та хорошого вигляду у її віці.

Веганство: корисно чи ні відмовлятись від їжі тваринного походження

Крок насправді серйозний. На нього варто відважуватися лише після ретельного дослідження власного здоров'я та консультації із лікарем. Річ у тім, що сучасна наука насправді не готова сказати, що веганство, тобто повна відмова від продуктів тваринного походження, повністю безпечний підхід до харчування, хоч його адепти часто переконані у протилежному. Веганство безумовно має позитивні впливи на організм людини, однак, так само безумовно несе зі собою чимало ризиків.



Пфайффер змінила систему харчування завдяки веганству / Фото Shutterstock

Тож, якщо будете брати приклад із Мішель Пфайффер, починайте із її ж скрупульозного підходу до цієї справи. Якщо вирішили глобально змінити систему харчування, постійно дослуховуйтеся, як організм реагує на неї, та контролюйте свій стан аналізами.

► Палеодієти

У пошуках того, що найкраще підійде саме їй жінка-кішка нещодавно таки відмовилася від веганства і подалася у інший бік. Тепер Мішель адептка ще одного популярного серед зірок напрямку – палеодієти.

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Фішка у тому, щоб харчуватися так, як це робили люди у час палеоліту, тобто доступними тоді продуктами, які начебто найкраще підходять нашому виду. Йдеться про м'ясо, рибу, птицю, яйця, гриби, овочі, фрукти і горіхи. Натомість під табу потрапляє усе, що стало продуктом аграрної революції, – борошно, бобові, цукор, молочні продукти.



Нині акторка перейшла на палеодієту / Фото Shutterstock

Сперечатися із тим, що для акторки це дає результат, просто язик не повернеться. Палеодієта дійсно може бути корисною, адже відсікає від нашого раціону безліч, у прямому сенсі сміття, яке здатне тільки зашкодити організмові. Водночас, той факт що вона заодно відкидає, наприклад, крупи та бобові, які мають безліч корисних для людини елементів, змушують критикувати такий підхід.

Теза прихильників палеодієти, про те що наш організм практично не змінився за останніх 15 тисяч років, не витримує наукової перевірки. Еволюція наших тіл відбувалася разом із доданням нових елементів у раціон. Тому немає, жодних науково підтверджених приводів вважати, що нам можуть зашкодити злаки чи бобові. Звісно, якщо не йдеться про окремі випадки конкретних захворювань.

Мішель Пфайффер дійсно має чудовий вигляд і якщо вірити їй, то почувається прекрасно у свої 60 з хвостиком. Та взяти приклад із неї варто не конкретно схилившись до веганства чи палеодієти. А у тому, щоб мати гнучкий розум, не зациклюватися на чомусь одному, а постійно шукати те, що найкраще для вашого здоров’я.