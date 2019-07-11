Бездоганний total look: Амаль Клуні зачарувала яскравим виходом в костюмі

Попри те, що дружина Джорджа Клуні Амаль не є частиною іноземного шоу-бізнесу, це не заважає їй бути в центрі уваги під час кожного свого виходу. Так, напередодні 41-річна Амаль Клуні приголомшила своїх фанаток стильним елегантним виходом.

В силу своєї професії Амаль Клуні повинна одягатися стримано і навіть в певною мірою консервативно. Однак це не завадило 41-річній юристці стати іконою стилю і досягти вершини у смакових сподобаннях, які стосуються іміджу.

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Дружина відомого голлівудського актора Джорджа Клуні буває привертає більшу увагу, ніж він сам. А все через її бездоганні ділові образи. У столиці королівського стилю, Лондоні, Амаль Клуні стала гостею конференції свободи ЗМІ. Для офіційного заходу вона обрала яскравий total look – червоний костюм, який складався з сукні за коліно та вкороченого піджака. Її діловий образ доповнили лаковані світлі туфлі-човники і діамантові сережки.



Амаль Клуні / Getty Images