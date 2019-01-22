Бежеве пальто, шкіряні штани і білі туфлі: Вікторія Бекхем продемонструвала стильний образ

932 Читать новость на русском
Вікторія Бекхем
Вікторія Бекхем / Getty Images

Недарма Вікторія Бекхем офіційно визнана іконою стилю. 44-річна модельєрка не перестає вражати шанувальників своїми базовими, однак неймовірно ефектними вбраннями. Так, новий стильний образ Вікторія засвітила в аеропорту Нью-Йорка.

Нещодавно Вікторія Бекхем продемонструвала прихильникам, як носити стильні брючні костюми з чоловічого плеча. Однак для прибуття на чоловічий Тиждень моди, що відбудеться в Нью-Йорку зовсім скоро, модельєрка вирішила одягнути більш жіночне вбрання.

Читайте також: Ранні підйоми і щоденні тренування: Вікторія Бекхем розповіла, як підтримує ідеальну форму

Дружина знаменитого футболіста була помічена в аеропорту у стильному "кежуальному" образі. 44-річна Вікторія одягнула улюблені чорні шкіряні штани, в яких часто з'являється на публіці, і білу водолазку.

Поверх вбрання модельєрка накинула бежеве пальто з білим комірцем-стійкою, яке вирішила не застібати. Аби не привертати зайвої уваги, Вікторія Бекхем одягнула сонцезахисні окуляри. Проте основним акцентом у її образі стали білі туфлі-човники на підборах незвичного стилю.

Вікторія Бекхем
Вікторія Бекхем в аеропорту Нью-Йорка / Getty Images

Вікторія Бекхем бежеве пальто чоловічий тиждень моди Нью-Йорк
Модельєрка прибула на чоловічий Тиждень моди у Нью-Йорк / Getty Images
 

Теги: LifeStyle Мода Стиль і мода Вікторія Бекхем
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Маленьке чорне плаття": які кутюрні образи підготував Chanel у новому сезоні – фото
сьогодні 15:32 "Маленьке чорне плаття": які кутюрні образи підготував Chanel у новому сезоні – фото
1010
Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині
сьогодні 12:05 Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині
10866
#10YearsChallenge: найсмішніші меми січня
21 січня 20:10 #10YearsChallenge: найсмішніші меми січня
1765
Перша модниця США: найефектніші образи Меланії Трамп
21 січня 19:49 Перша модниця США: найефектніші образи Меланії Трамп
3628
Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
21 січня 18:08 Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
Настя Сукач 5299
Водохреще в Україні: як зірки привітали прихильників зі святом
19 січня 19:43 Водохреще в Україні: як зірки привітали прихильників зі святом
2571
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук