Бежеве пальто, шкіряні штани і білі туфлі: Вікторія Бекхем продемонструвала стильний образ

Недарма Вікторія Бекхем офіційно визнана іконою стилю. 44-річна модельєрка не перестає вражати шанувальників своїми базовими, однак неймовірно ефектними вбраннями. Так, новий стильний образ Вікторія засвітила в аеропорту Нью-Йорка.

Нещодавно Вікторія Бекхем продемонструвала прихильникам, як носити стильні брючні костюми з чоловічого плеча. Однак для прибуття на чоловічий Тиждень моди, що відбудеться в Нью-Йорку зовсім скоро, модельєрка вирішила одягнути більш жіночне вбрання.

Читайте також: Ранні підйоми і щоденні тренування: Вікторія Бекхем розповіла, як підтримує ідеальну форму

Дружина знаменитого футболіста була помічена в аеропорту у стильному "кежуальному" образі. 44-річна Вікторія одягнула улюблені чорні шкіряні штани, в яких часто з'являється на публіці, і білу водолазку.

Поверх вбрання модельєрка накинула бежеве пальто з білим комірцем-стійкою, яке вирішила не застібати. Аби не привертати зайвої уваги, Вікторія Бекхем одягнула сонцезахисні окуляри. Проте основним акцентом у її образі стали білі туфлі-човники на підборах незвичного стилю.



Вікторія Бекхем в аеропорту Нью-Йорка / Getty Images