У бежевій футболці та коротких шортах: Леся Нікітюк похизувалася літнім образом – фото
Популярна українська телеведуча і блогерка Леся Нікітюк продемонструвала стильний літній образ та поділилася з прихильницями корисними порадами. Зірка розповіла правила відвідування салонів краси, які допоможуть знизити рівень зараження коронавірусом.
На особистій сторінці в інстаграмі Леся опублікувала цікавий допис. Оскільки після послаблення карантину відкрили салони краси та багато жінок відправилися туди, Нікітюк вирішила нагадати правила, які можуть врятувати життя.
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Образ Лесі Нікітюк
Знаменитість зображена на фото у бежевій футболці та коротких джинсових шортах. Вона доповнила свій образ намистом, великими сережками-кільцями та браслетами. Волосся блогерка зібрала у зачіску ззаду. На обличчі зробила ніжний макіяж з акцентом на очах та коричневою помадою на губах.
Леся Нікітюк у стильному літньому образі / Instagram / @lesia_nikituk
Леся Нікітюк розповіла правила відвідування салонів краси
- Не йдіть в салон краси навмання. Зателефонуйте і запишіться до майстра педикюру, манікюру чи інших.
- Якщо перед виходом піднялась температура, то скасуйте запис.
- Продовжуйте носити маски в людних місцях.
- Якщо в салон прийшли раніше або майстер затримується – чекайте на вулиці.
- Прислухайтесь до працівників салону.