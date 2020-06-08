Популярна українська співачка Світлана Тарабарова, яка вдруге вагітна, поширила у мережі фото, де показала свій чималий животик. Зірка зображена на кадрі неймовірно щасливою.

Світлана Тарабарова належить до числа тих жінок, які виходять з карантину при надії. 19 травня вона офіційно розповіла усім, що чекає на появу другої дитини. Тепер на особистій сторінці в інстаграмі матуся опублікувала ніжну світлину.

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Образ Світлани Тарабарової

Артистка позує на фоні свого подвір'я. Вона одягнена у стильну сукню бежевого кольору, яка гарно підкреслює особливий стан співачки. Світлана ніжно тримає руку на животику, а на її обличчі сяє усмішка. Вона рада, що нарешті настало справжнє літо і сонячна погода.

Волосся зірка вклала рівно та забрала назад. Також бачимо легкий макіяж в природних тонах. Її вуха прикрашають красиві мінімалістичні сережки.



Вагітна Світлана Тарабарова / Instagram / @tarabarova

Хлопчик чи дівчинка?

У дописі виконавиця запитала підписників, на кого вона чекає: сина чи доньку. Попросила написати свої припущення в коментарях. Думки прихильників розділилися. Є ті, хто каже, що буде дівчинка, яка складе чудову компанію маленькому синові Тарабарової Іванові. А інші користувачі мережі зазначають, що зовсім скоро у Івана буде братик.