Бежевий костюм з чоловічого плеча: Белла Хадід показує, як носити тренди 2019 року

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Белла Хадід
Белла Хадід / Instagram/ @bellahadid

Знаменита американська модель, яка неодноразово виходила на подіум з великими крилами Victoria's Secret чи в тісних вбраннях, знає, що таке зручні "луки". Так, напередодні Беллу Хадід сфотографували папараці у стильному "кежуальному" образі.

Попри свою стрункість і тонку талію, Белла не завжди хизується своїми формами. Часто вона віддає перевагу образам у стилі oversize. Вона показує гарний приклад своїм шанувальникам, як носити вільні речі, однак не втрачати при цьому жіночності та елегантності.

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Напередодні 22-річну модель помітили на виході з її власних апартаментів, що на Мангеттені. "Ангел" Victoria's Secret одягнула бежевий костюм, який складався з широких штанів і піджака з чоловічого плеча, з-під якого виднівся мереживний топ в тон. Під рукою вона несла яскравий клатч, а для взуття обрала чорні черевики Dr. Martens. Підкреслило легкість її образу зібране в пучок волосся і мінімум аксесуарів.

Белла Хадід Бежевий костюм з чоловічого плеча
Белла Хадід / Instagram / @slaylikehadids

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Теги: LifeStyle Мода Стиль і мода Victoria's Secret Белла Хадід
Джерело: 24 канал
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