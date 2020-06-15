Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, поширила в мережі пікантний знімок. Вона постала перед камерою у зухвалому образі.

На особистій сторінці артистки в інстаграмі з'явилося чергове фото, яке розбурхало мережу. Вона показала стильний одяг у трендових кольорах цього сезону.

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Настя Каменьких належить до числа тих жінок шоу-бізнесу, які невпинно диктують тренди українським модницям. Вона неодноразово позувала у розкішних та відвертих вбраннях. Зірка показала варіант аутфіту, який підійде, як для спекотної, так і для прохолодної погоди.

NK для домашньої фотосесії обрала зухвалу позу. Вона зображена у широких джинсах білого кольору з прозорим ременем. Поєднала такий низ із бежевим топом. Доповнила look світло-блакитною джинсовою курткою з принтом. Волосся вклала у фірмові кучері та забрала на один бік. На обличчі зробила макіяж з коричневими стрілками на повіках та нюдовою помадою на губах.



Стильний образ Насті Каменських / Instagram / @kamenskux