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У бежевому плащі: Леся Нікітюк похизувалася стильним весняним образом

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Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк не перестає зачаровувати шанувальників стильними образами. Вона поділилася ніжними фото, де постала у бежевому плащі.

Леся Нікітюк навіть на карантині не забуває про своїх підписників і ледь не щодня робить нові публікації. На особистій сторінці в інстаграмі з'явилося чергове стильне фото.

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Блогерка знає, як виглядати неперевершено будь-де та будь-коли. Вона з радістю ділиться з шанувальниками знімками своїх аутфітів та викликає у них захоплення. 

На світлинах, які Леся опублікувала в крайньому дописі, вона зображена у бежевому плащі та чорному комбінезоні з елегантним декольте. Таке вбрання телеведуча поєднала із туфлями-човниками ніжно-бежевого кольору на підборах. Доповнила образ сумочкою в тон плаща. 

Волосся Нікітюк вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж в нюдових тонах.

Леся Нікітюк
Леся Нікітюк у бежевому тренчі / Instagram / @lesia_nikituk

Також вона позувала під час заходу сонця на фоні величного Києва. 

Леся Нікітюк
Леся Нікітюк у стильному весняному образі / Instagram / @lesia_nikituk

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Леся Нікітюк Стиль і мода
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