У бежевому плащі: Леся Нікітюк похизувалася стильним весняним образом
Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк не перестає зачаровувати шанувальників стильними образами. Вона поділилася ніжними фото, де постала у бежевому плащі.
Леся Нікітюк навіть на карантині не забуває про своїх підписників і ледь не щодня робить нові публікації. На особистій сторінці в інстаграмі з'явилося чергове стильне фото.
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Блогерка знає, як виглядати неперевершено будь-де та будь-коли. Вона з радістю ділиться з шанувальниками знімками своїх аутфітів та викликає у них захоплення.
На світлинах, які Леся опублікувала в крайньому дописі, вона зображена у бежевому плащі та чорному комбінезоні з елегантним декольте. Таке вбрання телеведуча поєднала із туфлями-човниками ніжно-бежевого кольору на підборах. Доповнила образ сумочкою в тон плаща.
Волосся Нікітюк вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж в нюдових тонах.
Леся Нікітюк у бежевому тренчі / Instagram / @lesia_nikituk
Також вона позувала під час заходу сонця на фоні величного Києва.
Леся Нікітюк у стильному весняному образі / Instagram / @lesia_nikituk