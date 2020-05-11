У бежевому плащі: Леся Нікітюк похизувалася стильним весняним образом

Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк не перестає зачаровувати шанувальників стильними образами. Вона поділилася ніжними фото, де постала у бежевому плащі.

Леся Нікітюк навіть на карантині не забуває про своїх підписників і ледь не щодня робить нові публікації. На особистій сторінці в інстаграмі з'явилося чергове стильне фото.

Читайте також: З бузком у руках: Леся Нікітюк показала романтичний образ

Блогерка знає, як виглядати неперевершено будь-де та будь-коли. Вона з радістю ділиться з шанувальниками знімками своїх аутфітів та викликає у них захоплення.

На світлинах, які Леся опублікувала в крайньому дописі, вона зображена у бежевому плащі та чорному комбінезоні з елегантним декольте. Таке вбрання телеведуча поєднала із туфлями-човниками ніжно-бежевого кольору на підборах. Доповнила образ сумочкою в тон плаща.

Волосся Нікітюк вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж в нюдових тонах.



Леся Нікітюк у бежевому тренчі / Instagram / @lesia_nikituk

Також вона позувала під час заходу сонця на фоні величного Києва.



Леся Нікітюк у стильному весняному образі / Instagram / @lesia_nikituk