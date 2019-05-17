Безлад скрізь однаковий, – Вєрка Сердючка розкритикувала організаторів Євробачення-2019

Вже у суботу, 18 травня, весь світ дізнається ім'я переможця Євробачення-2019. У фіналі шоу виступлять знамениті артисти, серед яких – українець Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки.

Перед знаковим виступом артист вирішив поділитись враженнями від перебування в ізраїльському Тель-Авіві. Як зізнався Андрій Данилко журналістам "КП в Україні", безлад всюди однаковий, а організація Євробачення-2019 бажає кращого.

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Намагаюся не дратуватися. Знаєте, безлад скрізь однаковий, просто на інших мовах. В даному випадку – на івриті. Тому завжди намагаєшся стримуватися, не нервувати. Ти ж розумієш, що може бути добре, але чомусь не завжди на сто відсотків виходить,

– зазначив Андрій Данилко.

Cпівак розповів, що ставлення до зіркових гостей Євробачення-2019 зовсім інше, аніж до конкурсантів. Це простежується як у питаннях трансферу, так і в підготовці самого виступу. Тому, судячи з коментаря Вєрки Сердючки, українці не в захваті від роботи організаторів шоу.

"Розумію, що велика навантаженість, всі зайняті, ми не конкурсанти, а гості, але все-таки можна все побудувати чітко – так, щоб людина відповідала за своє певне питання. Все! Щоб ми нікого не просили, не смикали, що повинна приїхати машина, щоб ми не запізнювалися на якісь заходи. Вчора нас на заході мало не розчавили – всі стояли з розкритими ротами. Вони на нас дивилися як глядачі, а не як організатори! А хочеться, щоб організатори займалися своєю справою: запускали людей, випускали, щоб ніхто нікого не задавив... Це нюанси, але тим не менше. Я весь час викручуюся через помилки інших. Хоча всі налаштовані добре, мовляв, ви нам поясните, все зробимо", – розповів Андрій Данилко.

Однією з головних вимог до Вєрки Сердючки був костюм зі срібною зіркою, який створили спеціально до Євробачення-2007. Головний аксесуар артиста завжди просять приміряти, що викликає в українця лиш роздратування. Андрій Данилко заявив, що часто люди не розуміють, що за тим яскравим образом є людина.

Їм здається, зірка на голові – це легко, вони не розуміють, що цього персонажа грає жива людина. Так само, як і Інна – маму Сердючки. Виступати в таких костюмах, як ми з Інною, з накладними животами або грудьми дуже важко. Тим більше, в Ізраїлі, де стоїть спека,

– додав артист.

Попри всі недоліки в організації шоу Андрій Данилко позитивно налаштований на виступ. Його пісня зазвучить у фіналі Євробачення-2019.