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Безлюдний Київ потрапив у кліп Queen та Адама Ламберта на пісню You Are The Champions: відео

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Безлюдний Київ потрапив у кліп Queen та Адама Ламберта
Безлюдний Київ потрапив у кліп Queen та Адама Ламберта / Фото: скриншот з відео

Британський рок-гурт Queen спільно з американським вокалістом Адамом Ламбертом записав пісню You Are The Champions, яку присвятили медикам. Музиканти зняли кліп, у якому показали безлюдні столиці світу. На одному з фрагментів з'явився й Майдан Незалежності в Києві.

Зважаючи на пандемію коронавірусу та надскладні умови роботи лікарів, культові музиканти по всьому світу висловлюють вдячність медикам своєю творчістю. Так, легендарні Queen разом з Адамом Ламбертом переспівали свій видатний хіт We Are the Champions та навіть зняли кліп, який опублікували на ютуб-каналі

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Дистанційно з різних домівок співаки Браян Мей та Адам Ламберт під супровід барабанщика Роджера Тейлора виконали пісню You Are The Champions, якою публічно висловили вдячність лікарям за їхню сумлінну роботу та жертовність заради збереження життя пацієнтів. У відео також з'явилися десятки щасливих людей, які демонстрували свою вдячність зворушливими написами, танцями, музикою та оплесками. 

На початку кліпу вирішили показати культурні пам'ятки світу, які близько двох місяців залишаються обезлюдненими. Серед численних міст з'явилася й столиця України. У відео красувався Майдан Незалежності в Києві, який є однією з найулюбленіших пам'яток як українців, так і туристів з усього світу. 

Queen та Адам Ламберт – You Are The Champions: дивіться відео онлайн 

У світі підтверджено понад 3,59 мільйона випадків інфікування COVID-19. 249 081 людей померли від коронавірусу, а понад 1,15 мільйона – одужали. 

коронавірус в україні
Послаблення карантину / Інфографіка 24 каналу

Автор: Марина Джура
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Києва Музика LifeStyle
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