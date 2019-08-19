Безпечна відпустка: що не варто робити за кордоном

Перед відпусткою обов'язково потрібно не тільки придбати квитки і забронювати готель, а й вивчити правила громадського порядку.

Через незнання законів можна отримати чималий штраф або навіть потрапити до в'язниці. Топ-10 речей, які не варто робити за кордоном:

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Не спіть в метро Дубаю

У дубайському метро діють строгі правила. Якщо плануєте користуватися цим видом транспорту, пам'ятайте, що за сон у вагоні метро і на станціях вас можуть оштрафувати на 80 доларів. Окрім того, тут категорично заборонено їсти, пити, перевозити тварин і велосипеди.

Не пийте біле сухе на набережній в ОАЕ

Хоча не тільки біле, а й всі інші види алкоголю. На всій території ОАЕ в громадських місцях вживати спиртне й курити категорично заборонено. Той, кого спіймають, заплатить великий штраф або навіть потрапить до в'язниці.



Утримайтесь від вина на набережній в ОАЕ / Unsplash

У готелях і в багатьох міських ресторанах, і барах напої подають (в спеціалізованих магазинах алкоголь теж є), однак гуляти по вулиці у нетверезому вигляді заборонено. Порушникам світить величезний штраф і депортація.

Не купайтеся в фонтанах в Італії

Як би не було спекотно влітку на Італійському півострові, ніколи не стрибайте у фонтан. За це в країні передбачений штраф у 100 євро. Той, хто вирішить освіжитися в римському фонтані Треві, віддасть всі 500 євро.

Не годуйте голубів у Венеції

У Венеції заборонено годувати голубів на площі Сан-Марко (за порушення закону – штраф від 50 до 200 євро). Тримати хлібні крихти при собі туристів просять небезпідставно. Птахи, яких добряче нагодували, посилено бруднять історичні будівлі та пам'ятники, а також пернаті переносять різні захворювання.



Фотографій з голубами, яких ви годуєте, зробити не вийде / Unsplash

Не грайте в карти в поїздах і не бігайте по ескалатору в Польщі

У Польщі вас теж чекають сюрпризи, адже в поїздах варшавської приміської залізниці (Мазовецької) заборонено грати в карти. За цю справу в сусідній країні світить штраф. А ще в Польщі не можна бігати по ескалаторах, бо якщо побачать, доженуть і зажадають 25 євро штрафу.

Не лазьте по деревах у парках Торонто

В тамтешніх парках дітям і дорослим не можна лазити по деревах, навіть якщо десь заграє дитинство. Порушників можуть оштрафувати на значну суму – 365 канадських доларів.

Не висловлюйтеся негативно про короля Таїланду

За осквернення зображення короля в Таїланді світить кримінальне покарання. Якщо наступити на банкноту із зображенням імператора, можна потрапити у в'язницю не менше, ніж на 7 років. Висловлюватися негативно в мережі про короля також не можна. Рекордний термін за образу монарха отримав Понгсак Срібоонпенг в 2015 році. За 6 образливих постів в Фейсбуці про короля, чоловіка посадили на 30 років.



Будьте обачними з гострими фразами у Таїланді / Unsplash

Не їжте жувальну гумку в Сінгапурі і не куріть електронні сигарети

Сінгапур сяє від чистоти завдяки величезним штрафам за будь-яку спробу насмітити. За жування жуйки на вулиці, в автобусі чи в будь-якому іншому громадському місці, доведеться заплатити 1000 доларів. Стільки ж коштуватиме плювок на тротуар або перекус десь на лавці. У минулому році в Сінгапурі заборонили ще й куріння електронних сигарет, штраф для порушників – 2000 доларів.

Не провокуйте мавп на Балі

У знаменитому Лісі мавп на острові Балі живуть макаки, які не соромляться показувати туристам, хто на острові господар. Тварини можуть атакувати і вкусити, а це не просто боляче, але і небезпечно для життя.

Як уникнути нападу:

Не усміхайтеся мавпам: для мавп демонстрація зубів – ознака загрози та агресії.

Відпустіть річ, яку намагається забрати макака: не воюйте за кепку, пляшку з водою або іншу свою річ, адже мавпи лише оглянуть і невдовзі залишать десь неподалік, звісно, якщо це не щось смачненьке.

Не пропонуйте макаці їжу: це погана ідея, оскільки до однієї мавпи приєднається ще декілька, які можуть сприйняти вашу відмову погодувати їх як знак для атаки.

Не показуйте страх: контролюйте емоції. Мавпа відступить, побачивши вашу впевненость.

Ніяких селфі: будьте обережні при фотографуванні. Найчастіше туристи піддавалися нападу, коли намагалися зробити селфі з мавпами.



Не провокуйте тварин – і буде вам щастя / Unsplash

Не забувайте про правила безпеки в Індії

В Індії намагайтеся їсти там, де харчуються місцеві. Коржі і все інше там готують кожен день, тому продуктами отруїтися складно, але небезпека все-таки є. Насамперед через те, що в більшість страв додають величезну кількість спецій, особливо перцю, з яким наші організми справляються не завжди. Щоб уникнути пожежі в шлунку, просіть в ресторанах, щоб у вашу порцію додавали мінімальну кількість прянощів. Також ретельно мийте фрукти і овочі, не пийте воду з-під крана, з колодязів і струмків. Не замовляйте напої з льодом, пийте воду тільки з пластикових пляшок, стежте, щоб корки були припаяні (деякі умільці розливають воду з крана в пластикову тару підпільно).

Ці правила допоможуть не тільки уникнути великих штрафів, але і, можливо, зберегти життя. Тому будьте обачні та подорожуйте з розумом!

Автор: Ярина Швед