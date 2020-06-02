Популярний туристичний ресурс European Best Destinations назвав найбезпечніші міста та напрямки Європи для відпочинку в умовах пандемії коронавірусу. Першу сходинку у рейтингу зайняла грузинська столиця Тбілісі.

Список із 20 напрямків для подорожей у Європі ресурс European Best Destinations склав на основі найкращих заходів безпеки у житлових приміщеннях, ресторанах та культурних пам'ятках, магазинах та інших приміщеннях. У Тбілісі також обіцяють робити заміну фільтрів кондиціонування повітря між кожним перебуванням мандрівника, а також вимагатимуть у туристів користуватись масками та дотримуватись соціальної дистанції.

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Окрім цього до переліку найкращих напрямків в умовах пандемії враховувались місця розташування лікарень у містах та кількості місць для госпіталізації, аби в разі потреби туристи могли не переживати за медичне обстеження та лікування. Варто додати, що Грузія відкриє кордони для українських туристів вже з 1 липня 2020 року.

Окрім Тбілісі у Грузії, до переліку увійшли переважно приморські країни, а також ще одне місто у Грузії – Батумі. Перелік перших двадцяти пропонуємо дізнатись вже, аби вчасно спланувати свою незабутню мандрівку у такий непростий для світу час.

Найбезпечніші напрямки у Європі в умовах пандемії